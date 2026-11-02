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Le offerte di lavoro in provincia di Imperia

2 novembre 2026 | 20:04
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di Redazione

Redazione

Le offerte di lavoro in provincia di Imperia

Pubblicate dai Centri per Impiego di Imperia – Sanremo – Ventimiglia

Imperia. Le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego di Imperia – Sanremo – Ventimiglia, le offerte Eures per lavorare all’estero e le indicazioni su come candidarsi.

Il CPI di Imperia in Piazza Roma 2 è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio solo su appuntamento dalle 14:30 alle 16:30.

Per informazioni sulle offerte ci si può rivolgere all’Ufficio Incontro Domanda Offerta del CPI competente:

IMPERIA: 010 289 3612 – 3614 – 3603 – 3667  servizioaziende.imperia@regione.liguria.it

SANREMO: 010 289 3671 – 3661 – 3669  servizioaziende.sanremo@regione.liguria.it

VENTIMIGLIA: 010 289 3693 – 3685 servizioaziende.ventimiglia@regione.liguria.it

 