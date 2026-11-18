Olio extravergine d’oliva, pesto, salse della tradizione, salumi, conserve e vini tipici: il meglio dell’enogastronomia ligure ha fatto tappa ieri, mercoledì 18 novembre, all’Hotel Bellotto di Varsavia per “BUY ITALY F&B – The Italian Taste B2B Meeting”. Organizzato dalla Camera di Commercio e Industria Italiana in Polonia (CCIIP) nell’ambito del progetto Buy Italy, l’evento ha messo in contatto diretto 30 selezionati produttori italiani con oltre 60 buyer polacchi altamente profilati.

A rappresentare le Riviere nella capitale polacca sono state sette aziende: Frantoio Bianco di Pontedassio, Ranise Agroalimentare di Chiusanico, Ramella Srl di Diano Marina, Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia di Imperia, Albino Chiesa di Finale Ligure, Azienda Agricola Sant’Anna di Cairo Montenotte e Soc. Agr. Durin Sas di Ortovero. La giornata ha seguito la formula del walk-around B2B: ogni impresa ha avuto una propria postazione per far degustare i prodotti e dialogare con importatori, distributori, catene della GDO, operatori Ho.Re.Ca. e piattaforme e-commerce. A valorizzare le materie prime degli espositori ci hanno pensato gli chef della Federazione Italiana Cuochi (FIC), impegnati per tutta la giornata in showcooking dal vivo su una cucina a vista.