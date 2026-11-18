Le eccellenze agroalimentari della Liguria hanno conquistato Varsavia per “BUY ITALY F&B”
Sette imprese del territorio protagoniste nella capitale polacca dell’evento B2B organizzato dalla Camera di Commercio e Industria Italiana in Polonia
Olio extravergine d’oliva, pesto, salse della tradizione, salumi, conserve e vini tipici: il meglio dell’enogastronomia ligure ha fatto tappa ieri, mercoledì 18 novembre, all’Hotel Bellotto di Varsavia per “BUY ITALY F&B – The Italian Taste B2B Meeting”. Organizzato dalla Camera di Commercio e Industria Italiana in Polonia (CCIIP) nell’ambito del progetto Buy Italy, l’evento ha messo in contatto diretto 30 selezionati produttori italiani con oltre 60 buyer polacchi altamente profilati.
A rappresentare le Riviere nella capitale polacca sono state sette aziende: Frantoio Bianco di Pontedassio, Ranise Agroalimentare di Chiusanico, Ramella Srl di Diano Marina, Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia di Imperia, Albino Chiesa di Finale Ligure, Azienda Agricola Sant’Anna di Cairo Montenotte e Soc. Agr. Durin Sas di Ortovero. La giornata ha seguito la formula del walk-around B2B: ogni impresa ha avuto una propria postazione per far degustare i prodotti e dialogare con importatori, distributori, catene della GDO, operatori Ho.Re.Ca. e piattaforme e-commerce. A valorizzare le materie prime degli espositori ci hanno pensato gli chef della Federazione Italiana Cuochi (FIC), impegnati per tutta la giornata in showcooking dal vivo su una cucina a vista.
La missione si è inserita in un mercato strategico per il Made in Italy: in Polonia la cucina italiana è la più amata tra quelle straniere (con oltre 3.100 ristoranti e pizzerie attive) e l’export agroalimentare ha superato i 329 milioni di euro (+10,6%), spinto anche dagli oltre 2,5 milioni di turisti polacchi che ogni anno visitano l’Italia. Enrico Lupi presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria: «Portare le nostre eccellenze agroalimentari nel cuore dell’Europa Centrale significa aprire una finestra sul futuro per il tessuto economico del territorio. Questa missione ha dimostrato quanto sia concreto il ruolo dell’ente camerale nel costruire ponti commerciali e affiancare le imprese nell’internazionalizzazione. Le sette aziende protagoniste incarnano l’autenticità e la qualità del nostro saper fare. In un mercato affamato di vero Made in Italy, la Camera di Commercio fa squadra con le Camere italiane all’estero per trasformare le opportunità in relazioni d’affari durature e crescita reale».