Sanremo. Come cambia il lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale? Come accompagnare l’evoluzione delle imprese salvaguardando le tutele e valorizzando le persone? Sono le domande al centro del Convegno nazionale dei Centri Studi Ancl, in programma venerdì 20 novembre al Casinò di Sanremo. L’appuntamento sarà preceduto, giovedì 19 novembre, dai lavori del Consiglio nazionale dell’Associazione. Il convegno, dal titolo “In tutte le sue forme e applicazioni. Il lavoro che cambia tra tutele, specialità e nuove geometrie contrattuali nell’era dell’intelligenza artificiale”, riunirà consulenti del lavoro, rappresentanti istituzionali, esperti e professionisti provenienti da tutta Italia per confrontarsi sui cambiamenti che interessano il lavoro, le imprese e le professioni.