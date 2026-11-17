Venerdì 20 novembre|
Lavoro, tutele e intelligenza artificiale, al Casinò di Sanremo il convegno nazionale dell’Ancl
L’occasione riunirà consulenti del lavoro, rappresentanti istituzionali, esperti e professionisti provenienti da tutta Italia per confrontarsi sui cambiamenti che interessano il lavoro, le imprese e le professioni
Sanremo. Come cambia il lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale? Come accompagnare l’evoluzione delle imprese salvaguardando le tutele e valorizzando le persone? Sono le domande al centro del Convegno nazionale dei Centri Studi Ancl, in programma venerdì 20 novembre al Casinò di Sanremo. L’appuntamento sarà preceduto, giovedì 19 novembre, dai lavori del Consiglio nazionale dell’Associazione. Il convegno, dal titolo “In tutte le sue forme e applicazioni. Il lavoro che cambia tra tutele, specialità e nuove geometrie contrattuali nell’era dell’intelligenza artificiale”, riunirà consulenti del lavoro, rappresentanti istituzionali, esperti e professionisti provenienti da tutta Italia per confrontarsi sui cambiamenti che interessano il lavoro, le imprese e le professioni.
Il richiamo all’articolo 35 della Costituzione costituisce il punto di partenza di una riflessione sull’evoluzione del lavoro nelle sue molteplici declinazioni: dall’impatto dell’intelligenza artificiale alle nuove configurazioni dei rapporti contrattuali, fino alle tutele e alle prospettive occupazionali del paese. Al centro dell’iniziativa anche il ruolo del consulente del lavoro, chiamato non soltanto a interpretare le norme, ma ad affiancare le imprese nei processi di cambiamento e a contribuire alla qualità del lavoro.
«L’intelligenza artificiale ci impone di ripensare il modo in cui il lavoro viene organizzato, riconosciuto e tutelato. Il richiamo all’articolo 35 della Costituzione indica la direzione del nostro confronto: accompagnare l’innovazione senza perdere di vista le persone, i loro diritti e le loro competenze. I consulenti del lavoro possono dare un contributo decisivo, affiancando le imprese nelle trasformazioni e traducendo la complessità normativa in scelte consapevoli. A Sanremo vogliamo mettere a confronto esperienze e proposte per contribuire a costruire un lavoro di qualità, capace di coniugare competitività e tutele», dichiara il presidente dell’Ancl, Enrico Vannicola.
La giornata si aprirà con i saluti istituzionali. Porterà il benvenuto della città il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, mentre per la Regione Liguria interverrà l’assessore Marco Scajola. Saranno inoltre presenti l’assessore al Turismo di Sanremo, Alessandro Sindoni, e il presidente del Casinò di Sanremo, Giuseppe Di Meco.
Per l’Ispettorato nazionale del lavoro parteciperà Stefano Marconi, mentre Doriano Destri sarà presente in rappresentanza dell’Enpacl. La rappresentanza della categoria sul territorio vedrà la partecipazione di Massimo Modena, presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia, che porterà anche il saluto della Consulta regionale dei Consulenti del Lavoro della Liguria; Luigi Schenone, presidente del Consiglio regionale Ancl Liguria; Secondo Sandiano, presidente dell’Unione provinciale Ancl di Imperia.
L’incontro sarà anche un’occasione di valorizzazione del territorio ligure: la partecipazione di professionisti provenienti da tutta Italia contribuirà a promuovere Sanremo come sede di eventi congressuali e professionali di rilievo nazionale.