Tra le figure ricercate ci sono: magazzinieri, autisti con patente C e CQC, camerieri, cuochi, addetti alla reception, impiegati amministrativi, operai edili, elettricisti, addetti alle pulizie e operatori socio-sanitari

Imperia. Nuove opportunità occupazionali in provincia di Imperia. Sono numerose le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia. Le ricerche riguardano diversi settori professionali, con possibilità sia per candidati con esperienza sia per giovani interessati a intraprendere un percorso di apprendistato o tirocinio.

Tra le figure ricercate ci sono: magazzinieri, autisti con patente C e CQC, camerieri, cuochi, addetti alla reception, impiegati amministrativi, operai edili, elettricisti, addetti alle pulizie e operatori socio-sanitari. Non mancano opportunità nel comparto florovivaistico, particolarmente significativo per l’economia del territorio, e nel settore dell’assistenza alla persona.

A Imperia, ad esempio, si cerca un magazziniere con patentino per il muletto, con un contratto iniziale di quattro mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. A Pontedassio sono disponibili due posti per apprendisti muratori, mentre un’altra azienda cerca un addetto alle vendite e al merchandising per il reparto piante e fiori di un punto vendita di prossima apertura. Tra le altre proposte figurano un autista con patente C e CQC per il settore degli spurghi e un operaio manutentore per il Circolo del Tennis Imperia.

A Sanremo le selezioni interessano, tra gli altri, il comparto alberghiero e quello amministrativo: si cercano un responsabile del front office con esperienza, receptionist, addetti alla segreteria e un venditore per il settore dell’esportazione dei fiori, per il quale è indispensabile una conoscenza della lingua tedesca a livello C1 o madrelingua. Un istituto socio-assistenziale ricerca inoltre tre operatori socio-sanitari da inserire con contratto a tempo indeterminato.

Numerose anche le opportunità nel comprensorio intemelio. A Soldano si cerca un apprendista aiuto falegname, mentre a Camporosso è aperta una selezione per un impiegato addetto all’elaborazione delle buste paga. A Bordighera sono ricercati due camerieri di sala per una struttura alberghiera, un montatore di mobili, un addetto alle vendite e alla progettazione di arredamenti e un apprendista serramentista.

A Ventimiglia, invece, le offerte comprendono un impiegato per un’agenzia immobiliare, un addetto fiscale, un cuoco, un addetto alle pulizie e un assistente domiciliare. Si cercano inoltre un apprendista operaio montatore nel settore dell’arredamento in metallo e un autista con patente C per un’azienda di esportazione fiori.

Non mancano le possibilità di lavorare oltreconfine. Tra le offerte pubblicate figurano posizioni in Francia e nel Principato di Monaco: a Mentone e dintorni si cercano addetti alle pulizie e baby sitter, mentre a Roquebrune-Cap-Martin sono disponibili opportunità per muratori, manovali e un direttore dei lavori in edilizia. A Monaco si selezionano uno store manager e un assistente personale-segretario. Tra le proposte anche un incarico per chef privato a Parigi.

Le offerte complete, con tutti i requisiti richiesti, le sedi di lavoro, le tipologie contrattuali e i codici identificativi degli annunci, sono consultabili negli elenchi allegati.

Per presentare la propria candidatura è necessario possedere tutti i requisiti indicati nel singolo annuncio. Chi è in possesso di SPID può utilizzare il portale regionale Formazione Lavoro.

Chi non dispone di SPID può candidarsi inviando una e-mail al Centro per l’Impiego competente, allegando il curriculum vitae in formato PDF o Word, una copia fronte e retro del documento d’identità e specificando il codice identificativo di ciascuna offerta per la quale intende proporsi.

Accanto alle offerte sul territorio provinciale, ci sono anche opportunità per chi è interessato a un’esperienza professionale all’estero. Attraverso la rete europea EURES, che mette in collegamento candidati e aziende dei Paesi dell’Unione europea, sono segnalate oltre 2,5 milioni di posizioni lavorative, tra tirocini, apprendistati e contratti a tempo determinato e indeterminato.

Nel bollettino aggiornato figurano tre proposte in particolare. In Lussemburgo, a Manternach, l’azienda Annen Plus S.A. cerca un falegname qualificato o maestro artigiano specializzato nella produzione di finestre e facciate in legno. È richiesta una formazione professionale nel settore e capacità di utilizzo dei macchinari per la lavorazione del legno. Si offre un contratto a tempo indeterminato.

In Germania, la Bäckerei-Konditorei Freudenstein ricerca un panettiere da inserire nel proprio laboratorio con contratto full time di 40 ore settimanali su cinque giorni. È richiesta una qualifica professionale, attenzione alla qualità e una buona conoscenza della lingua tedesca. Tra i benefit figurano retribuzione secondo contratto collettivo, premi e previdenza aziendale.

La terza opportunità riguarda invece elettricisti esperti per progetti edili in Belgio, nei cantieri di data center, e in Spagna, nell’ambito delle costruzioni civili. La selezione è curata da un’azienda estone che offre un impiego a lungo termine, con una retribuzione di 3.000 euro netti al mese. Sono inoltre garantiti dall’azienda l’alloggio e le spese di viaggio legate al lavoro. È richiesta esperienza nell’installazione di cablaggi elettrici e cavi nei cantieri.

Per consultare le offerte e candidarsi è possibile utilizzare il portale ufficiale EURES. Per informazioni sono disponibili anche le consulenti EURES di Regione Liguria Antonella Barbolini (antonella.barbolini@regione.liguria.it) e Gabriele Bogenberger (gabriele.bogenberger@regione.liguria.it).

Da segnalare inoltre un appuntamento europeo dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro: martedì 24 novembre, dalle 10 alle 16, si svolgerà online la decima edizione di EURES Italy for Employers’ Day 2026, evento gratuito che mette in contatto candidati, aziende ed esperti provenienti da tutta Europa. Sarà possibile conoscere le opportunità professionali in Italia e all’estero, dialogare direttamente con i datori di lavoro, presentare candidature e partecipare a colloqui online. Per partecipare è necessaria la registrazione attraverso il portale European Job Days.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli Uffici Incontro Domanda Offerta dei Centri per l’Impiego:

– IMPERIA: 010 289 3612 – 3614 – 3603 – 3667; servizioaziende.imperia@regione.liguria.it.

– SANREMO: 010 289 3671 – 3661 – 3669; servizioaziende.sanremo@regione.liguria.it.

– VENTIMIGLIA: 010 289 3693 – 3685; servizioaziende.ventimiglia@regione.liguria.i t.

Si ricorda infine che il Centro per l’Impiego di Imperia, in piazza Roma 2, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Il lunedì e il mercoledì pomeriggio riceve esclusivamente su appuntamento, dalle 14.30 alle 16.30.