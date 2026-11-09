Lavoro, nuove opportunità in provincia di Imperia: cuochi, receptionist, operai e impiegati

Imperia. Nuove opportunità di lavoro nel Ponente ligure. Sono numerose le offerte pubblicate questa settimana dai Centri per l’Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, con aggiornamento al 9 novembre. Le ricerche riguardano diversi settori, dalla ristorazione al turismo, dal commercio all’edilizia, passando per amministrazione, assistenza alla persona, manutenzione e florovivaismo. Non mancano le possibilità per giovani interessati a un percorso di apprendistato e le proposte per lavorare oltreconfine, in Francia e nel Principato di Monaco.

Tra le opportunità segnalate dal Centro per l’Impiego di Imperia figurano diverse posizioni nel settore alberghiero e della ristorazione. A San Bartolomeo al Mare si cerca un cuoco con esperienza, mentre a Diano Marina l’Hotel Liliana Resort seleziona un apprendista addetto al ricevimento e un receptionist. A San Lorenzo al Mare, invece, un ristorante di prossima apertura cerca un cuoco con esperienza, con possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Sempre a Imperia si cercano un impiegato amministrativo-contabile con laurea in materie economiche, un contabile esperto, un apprendista operatore informatico e un tirocinante amministrativo. Il Circolo del Tennis Imperia seleziona inoltre un operaio manutentore da inserire con contratto a tempo indeterminato.

Le opportunità interessano anche altri comparti: un’azienda commerciale cerca un autista con patente C, CQC e carta tachigrafica; sono disponibili posti per operatori dei servizi cimiteriali, addetti alle pulizie e personale specializzato nella manutenzione del verde e nella segnaletica stradale. A Chiusanico si cerca un tirocinante per attività di promozione e cura museale, mentre a Pontedassio è aperta una selezione per un tirocinante videomaker e videoeditor.

Le offerte del Centro per l’Impiego di Sanremo

Diversificate anche le ricerche del Centro per l’Impiego matuziano. A Sanremo un’azienda cerca due carpentieri in metallo o fabbri, mentre l’impresa edile Coedife seleziona un autista con patente C-CQC. Il Grand Hotel Londra cerca due receptionist con esperienza e conoscenza delle lingue straniere.

Tra le altre posizioni figurano un magazziniere-imballatore nel settore dell’esportazione dei fiori, un impiegato contabile a Santo Stefano al Mare, tre operatori socio-sanitari e un consulente tecnico-commerciale.

A Taggia si cercano un’estetista, due magazzinieri, un barista e un cameriere di sala. Sono inoltre disponibili opportunità per un acconciatore specializzato nel taglio uomo e per un addetto alle vendite nel settore delle piante grasse.

Ventimiglia, Bordighera e le opportunità oltreconfine

Numerose anche le selezioni segnalate dal Centro per l’Impiego di Ventimiglia. A Camporosso si cerca un impiegato per l’elaborazione delle buste paga, mentre a Ventimiglia un’agenzia immobiliare seleziona un impiegato per attività di front office, fatturazione e gestione degli appuntamenti.

A Bordighera Groupama cerca un impiegato da inserire con contratto a tempo indeterminato. Sempre nella città delle palme sono disponibili posti per un montatore di mobili, un addetto alle vendite-progettista nel settore dell’arredamento e un apprendista serramentista.

A Ventimiglia si cercano inoltre un cuoco, un apprendista operaio montatore, un marmista qualificato, un addetto fiscale e un autista con patente C per un’azienda che si occupa di esportazione di fiori. A Vallecrosia è aperta una selezione per un bracciante agricolo e per una cameriera ai piani.

Uno spazio importante è riservato alle opportunità lavorative in Francia e nel Principato di Monaco. A Mentone e dintorni un’agenzia seleziona due addetti alle pulizie e due baby sitter, entrambi con contratto a tempo indeterminato part-time. A Parigi si cerca invece uno chef privato con almeno sei anni di esperienza in cucine di alto livello.

Nel Principato di Monaco sono disponibili un posto da store manager, per un punto vendita specializzato nel settore dei beni di lusso, e una posizione da assistente personale-segretario per un’azienda internazionale. In Francia si cercano inoltre muratori, manovali, un direttore dei lavori in edilizia, parrucchieri e assistenti domiciliari.

Come candidarsi e chiedere informazioni

Per presentare la propria candidatura è necessario possedere tutti i requisiti richiesti negli annunci.

Chi è in possesso di SPID può candidarsi attraverso il portale regionale Formazione e Lavoro.

In alternativa, è possibile inviare una mail al Centro per l’Impiego competente, allegando il curriculum vitae in formato PDF o Word, una copia fronte e retro del documento d’identità e indicando il codice dell’annuncio per il quale ci si candida.

Per informazioni sulle offerte è possibile contattare gli Uffici Incontro Domanda Offerta:

– Imperia: 010 289 3612, 3614, 3603 e 3667; email: servizioaziende.imperia@regione.liguria.it.

– Sanremo: 010 289 3671, 3661 e 3669; email: servizioaziende.sanremo@regione.liguria.it.

– Ventimiglia: 010 289 3693 e 3685; email: servizioaziende.ventimiglia@regione.liguria.it.

Il Centro per l’Impiego di Imperia, in piazza Roma 2, riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Il lunedì e il mercoledì pomeriggio è aperto esclusivamente su appuntamento, dalle 14.30 alle 16.30.

Tutte le offerte: Offerte CPI 09_11_2026