Lavoro e salari, botta e risposta tra CGIL e Fratelli d’Italia: «Abolire la Riforma Fornero e il Jobs Act»

Imperia. Prosegue a colpi di comunicati la polemica tra la CGIL e Fratelli d’Italia in provincia di Imperia. Al centro del dibattito vi sono la qualità dell’occupazione, le tutele salariali, i servizi pubblici e le riforme del lavoro.

A seguito della nota del coordinamento provinciale di FdI, il segretario generale della CGIL di Imperia, Tiziano Tomatis, è intervenuto per ribadire la posizione del sindacato in vista dello sciopero generale indetto per il prossimo 20 novembre. La controreplica della CGIL: «Non bastano i numeri, serve lavoro dignitoso»

Nella nota diffusa dal sindacato, Tomatis precisa che non si è trattato di un attacco pretestuoso, ma di una risposta alle critiche espresse nei giorni scorsi dal senatore Gianni Berrino.

Entrando nel merito delle cifre sull’occupazione diffuse da FdI, la CGIL evidenzia che «i numeri, da soli, non raccontano tutta la realtà. Bisogna parlare di qualità del lavoro, retribuzioni, stabilità contrattuale, part-time involontario, precarietà e potere d’acquisto».

Il sindacato lancia poi una sfida ai rappresentanti locali del partito di governo: «Considerato che Fratelli d’Italia condivide con la CGIL che la Riforma Fornero e il Jobs Act siano state riforme che hanno peggiorato le condizioni dei lavoratori, chiediamo al senatore Berrino e a FdI di impegnarsi formalmente per abolirle entrambe, dato che ad oggi questo Governo le ha ulteriormente peggiorate».

Infine, richiamando l’attenzione sulle criticità infrastrutturali, sanitarie e occupazionali del territorio imperiese, la CGIL rinnova l’invito a lavoratori, pensionati e studenti a scendere in piazza il 20 novembre a Imperia.—–La posizione di Fratelli d’Italia: «Meno polemiche e più confronto sui risultati»

La presa di posizione del sindacato arriva dopo il comunicato diramato dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia (a firma del responsabile organizzativo Giacomo Pallanca).