Il Servizio Viabilità del Comune di Sanremo informa che, nelle fasce orarie interessate dal cantiere, sarà istituito il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli (con l’esclusione dei soli mezzi di pronto intervento e soccorso) nel tratto compreso tra l’intersezione con via Aurelia e i successivi 300 metri procedendo in direzione monte.Calendario e orari delle limitazioni