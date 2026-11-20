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Lavori di asfaltatura in via Duca d’Aosta: scatta il divieto di transito dal 23 al 27 novembre
L’intervento per il ripristino definitivo del manto stradale comporterà la chiusura temporanea al traffico del primo tratto a partire dall’intersezione con l’Aurelia nelle fasce orarie 8:30-12:30 e 14:00-17:30
Sanremo. Da lunedì 23 a venerdì 27 novembre saranno introdotte temporanee modifiche alla circolazione stradale in via Duca d’Aosta per consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura definitiva del manto stradale.
Il Servizio Viabilità del Comune di Sanremo informa che, nelle fasce orarie interessate dal cantiere, sarà istituito il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli (con l’esclusione dei soli mezzi di pronto intervento e soccorso) nel tratto compreso tra l’intersezione con via Aurelia e i successivi 300 metri procedendo in direzione monte.Calendario e orari delle limitazioni
Le modifiche alla viabilità saranno attive da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026 esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:
- Mattino: dalle ore 8:30 alle ore 12:30
- Pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 17:30
Gli interventi saranno eseguiti per conto dell’Amministrazione comunale dalle ditte Costruzioni Silvano Srl e Giuggia Costruzioni Srl.