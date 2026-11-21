Il provvedimento|
Lavoratori in nero, chiuso dai carabinieri bar pasticceria del centro di Bordighera
Dopo l’ispezione condotta dai militari della locale stazione insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro
Bordighera. Chiusura immediata e sospensione dell’attività imprenditoriale per il bar pasticceria “Unika“, di via Regina Margherita, 5, nel centro di Bordighera. Il provvedimento è scattato ieri al termine di un’ispezione condotta dai carabinieri della stazione di Bordighera, insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil).
Durante i controlli sarebbero emerse diverse irregolarità nella gestione dell’esercizio commerciale, tra cui la presenza di personale impiegato in nero, dunque senza regolare contratto di lavoro.
Le verifiche avrebbero inoltre portato alla luce ulteriori criticità relative alla gestione del locale. Da qui la decisione di disporre la sospensione dell’attività e la chiusura immediata dell’esercizio.
Il bar pasticceria potrà riaprire soltanto dopo che il titolare avrà ottemperato alle prescrizioni impartite dagli organi di controllo, regolarizzando la posizione dei lavoratori e sanando le violazioni contestate, oltre al pagamento delle sanzioni previste.
L’intervento rientra nell’ambito dei controlli effettuati dall’Arma dei carabinieri, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro. Controlli che continueranno nei prossimi giorni su tutto il territorio cittadino allo scopo di contrastare il lavoro irregolare e verificare il rispetto delle normative a tutela dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro.