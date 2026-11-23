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Lavorare senza essere pagati, l’Uspp denuncia il caso del carcere di Imperia
«A questo si aggiunge il persistente blocco dell’erogazione dei buoni pasto. Ancora più grave è che le numerose richieste, i solleciti e le vertenze presentate dal sindacato siano rimasti inascoltati», dichiara il segretario Pregnolato
Imperia. «La segreteria provinciale Uspp (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria) denuncia una situazione ormai inaccettabile presso la Casa Circondariale di Imperia, dove il personale di Polizia Penitenziaria continua a subire gravi disagi economici.
Da oltre un anno diversi colleghi attendono il pagamento delle missioni regolarmente effettuate, con crediti che in alcuni casi superano i 1.000 euro. A questo si aggiunge il persistente blocco dell’erogazione dei buoni pasto. Ancora più grave è che le numerose richieste, i solleciti e le vertenze presentate dal sindacato siano rimasti sostanzialmente inascoltati, senza alcun intervento risolutivo».
«È inaccettabile che il personale, già sottoposto a condizioni di lavoro particolarmente gravose, debba anche rincorrere l’Amministrazione per ottenere somme che gli spettano di diritto. Dopo oltre un anno di attesa, la pazienza dei colleghi è ormai esaurita», dichiara Guido Pregnolato, Segretario Regionale Uspp.
Proprio nella giornata odierna, durante l’incontro presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria a Torino, la Segreteria Regionale USPP ha rappresentato con fermezza la situazione, comunicando l’avvio di iniziative di protesta da parte del personale in servizio a Imperia.
«Non siamo più disponibili ad accettare rinvii e promesse senza risultati. Chiediamo il pagamento immediato di tutte le spettanze arretrate e lo sblocco della procedura dei buoni pasto. I diritti dei poliziotti penitenziari non sono concessioni, ma obblighi che l’Amministrazione deve rispettare», conclude Pregnolato.
«L’Uspp continuerà a sostenere la protesta dei colleghi fino all’ottenimento di risposte concrete e soluzioni definitive»-