Da oltre un anno diversi colleghi attendono il pagamento delle missioni regolarmente effettuate, con crediti che in alcuni casi superano i 1.000 euro. A questo si aggiunge il persistente blocco dell’erogazione dei buoni pasto. Ancora più grave è che le numerose richieste, i solleciti e le vertenze presentate dal sindacato siano rimasti sostanzialmente inascoltati, senza alcun intervento risolutivo».

«Non siamo più disponibili ad accettare rinvii e promesse senza risultati. Chiediamo il pagamento immediato di tutte le spettanze arretrate e lo sblocco della procedura dei buoni pasto. I diritti dei poliziotti penitenziari non sono concessioni, ma obblighi che l’Amministrazione deve rispettare», conclude Pregnolato.