Sanremo. L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi, 25 novembre, al Casinò di Sanremo, all’incontro “Disarmiamo la violenza”, promosso dalle sezioni sanremesi di Fidapa BPW, Inner Wheel e Zonta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una mattinata di riflessione e sensibilizzazione che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori del territorio e l’Accademia di Belle Arti di Sanremo, protagonista con la presentazione dell’installazione “La responsabilità di un tocco” e dei lavori realizzati dagli studenti, con la consegna dei riconoscimenti. L’iniziativa ha posto al centro la promozione di una cultura fondata sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla prevenzione di ogni forma di violenza.

​”Non dovrebbe esistere una giornata dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne, perché questa violenza non dovrebbe mai esistere. La notizia della cantante iraniana Parastoo Ahmadi, punita con 74 frustate per essersi esibita senza il velo obbligatorio, è sconvolgente e ci ricorda quanto siano ancora negati, in alcune parti del mondo, diritti e libertà fondamentali – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Il rispetto, l’educazione e la cultura sono strumenti indispensabili per contrastare ogni forma di violenza e devono essere costruiti e alimentati ogni giorno, a partire dalle famiglie, dalle scuole e dalle istituzioni. Coinvolgere ragazze e ragazzi, renderli protagonisti di momenti di riflessione e sensibilizzazione, significa contribuire a costruire una società più consapevole, in cui la violenza non trovi spazio. Ringrazio Fidapa, Inner Wheel e Zonta per aver organizzato questa iniziativa, le rappresentanti dei club e tutti coloro che hanno contribuito alla mattinata, con un particolare riconoscimento agli studenti per il loro coinvolgimento e la loro sensibilità​”.