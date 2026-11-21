«Ritrovarsi insieme, con tanti amministratori e rappresentanti istituzionali, significa consolidare un percorso comune e guardare con determinazione alle sfide future»

Torino. L’assessore regionale e capo delegazione di Forza Italia nella Giunta della Regione Liguria Marco Scajola ha partecipato oggi, a Torino, al primo congresso regionale piemontese di Forza Italia. Un appuntamento molto partecipato che ha riunito rappresentanti istituzionali, amministratori, dirigenti e membri del partito, con l’obiettivo di fare il punto sull’attività politica e sulle prospettive future in Piemonte e a livello nazionale.

All’iniziativa erano presenti il segretario nazionale e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, la senatrice Stefania Craxi, l’onorevole Enrico Costa, il sindaco e presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, il coordinatore ligure Carlo Bagnasco e numerosi amministratori locali.