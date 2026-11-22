Sanremo. «Alcune situazioni che hanno creato confusione potevano essere evitate». Il primo commento di Marco Scajola al caso politico che da giorni agita il centrodestra imperiese chiama in causa anche chi quelle situazioni le ha lasciate maturare. Il capo delegazione di Forza Italia nella giunta ligure parla in esclusiva a Riviera24 dopo la richiesta del partito di ricompattare gli azzurri all’opposizione a Sanremo e la riapertura del confronto sulla candidatura di Chiara Cerri a Taggia. Scajola riconosce la legittimità del richiamo alla compattezza, chiede rispetto per le esperienze locali e lascia aperta la questione più immediata. Che cosa devono fare i tre consiglieri FI che sostengono Alessandro Mager?

Con 6.308 preferenze alle regionali del 2024, il dato più alto in provincia di Imperia, Scajola è il riferimento azzurro nella giunta di Marco Bucci. Il suo nome è tra quelli che circolano per una possibile candidatura alla Camera dei deputati alle politiche del 2027. E le due partite aperte nel Ponente toccano direttamente la sua rete, da Forum a Sanremo alla consigliera regionale che ha sostenuto per il dopo Conio a Taggia.

«In vari Comuni della provincia di Imperia si sono venute a creare, nel tempo, situazioni diverse con motivazioni differenti. È ovvio che ogni partito faccia un richiamo alla compattezza dei propri iscritti, sarebbe strano il contrario, certo, alcune situazioni che hanno creato confusione potevano essere evitate se ci fosse stata prima più attenzione. Io ritengo che Forza Italia debba impegnarsi per essere forza di governo che costruisce e non demolisce, che apre e non chiude, valorizzando merito, capacità e consenso, raccogliendo la fiducia dei cittadini. Tutti siamo chiamati a lavorare per costruire un percorso ed arrivare a superare le dinamiche locali odierne. Cio’ deve essere fatto nel rispetto dei territori, delle sensibilità e delle storie personali di ognuno. Forza Italia ha il dovere di essere protagonista nel centrodestra e di essere alternativa alla sinistra, non solo in alcuni casi. Per quanto mi riguarda sto lavorando con grande impegno in Regione, spinto dal sostegno e dall’affetto di tantissime persone, portando quei risultati e quelle attenzioni che il nostro territorio merita e aspetta da tempo. La politica di Forza Italia sia quindi confronto, ascolto, rispetto e lavoro, fatto con trasparenza e coerenza».

Il richiamo vale anche per il partito. La frase sulla maggiore attenzione che sarebbe servita prima riguarda la stagione delle intese trasversali. A Sanremo la coalizione civica di Mager ha vinto al ballottaggio con il sostegno di Fulvio Fellegara e del Pd contro il candidato del centrodestra unito Gianni Rolando. A Bordighera la sindaca azzurra Marzia Baldassarre governa con il dem Giuseppe Trucchi come vice. A Vallecrosia l’intesa tra Fabio Perri e Cristian Quesada ha battuto la lista sostenuta dall’ex sindaco Biasi, segretario provinciale e consigliere regionale della Lega. Anche a Camporosso le appartenenze si sono incrociate, con esponenti locali di Fratelli d’Italia che hanno sostenuto il sindaco di centrosinistra Davide Gibelli. Il leghista Armando Biasi ha definito «fritti misti» gli accordi tra civici di centrodestra e sinistra, anche se è rimasta impressa la foto che lo vede festeggiare nel point di Bordighera la vittoria dell’amica sindaca Baldassarre. Le parole di Marco Scajola aprono una domanda anche sulla gestione di quella stagione. Se oggi si chiede agli iscritti di riallinearsi, quali valutazioni sono state fatte quando quelle intese si sono formate o quando chi le sosteneva ha preso la tessera?