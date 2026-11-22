L'intervista|
L’assessore azzurro Marco Scajola: «Sempre alternativi alla sinistra, non solo in alcuni casi»
«Alcune situazioni che hanno creato confusione potevano essere evitate». In esclusiva a Riviera24, il capo delegazione azzurro in Liguria interviene sulle alleanze trasversali in tutto il Ponente
Sanremo. «Alcune situazioni che hanno creato confusione potevano essere evitate». Il primo commento di Marco Scajola al caso politico che da giorni agita il centrodestra imperiese chiama in causa anche chi quelle situazioni le ha lasciate maturare. Il capo delegazione di Forza Italia nella giunta ligure parla in esclusiva a Riviera24 dopo la richiesta del partito di ricompattare gli azzurri all’opposizione a Sanremo e la riapertura del confronto sulla candidatura di Chiara Cerri a Taggia. Scajola riconosce la legittimità del richiamo alla compattezza, chiede rispetto per le esperienze locali e lascia aperta la questione più immediata. Che cosa devono fare i tre consiglieri FI che sostengono Alessandro Mager?
Con 6.308 preferenze alle regionali del 2024, il dato più alto in provincia di Imperia, Scajola è il riferimento azzurro nella giunta di Marco Bucci. Il suo nome è tra quelli che circolano per una possibile candidatura alla Camera dei deputati alle politiche del 2027. E le due partite aperte nel Ponente toccano direttamente la sua rete, da Forum a Sanremo alla consigliera regionale che ha sostenuto per il dopo Conio a Taggia.
«In vari Comuni della provincia di Imperia si sono venute a creare, nel tempo, situazioni diverse con motivazioni differenti. È ovvio che ogni partito faccia un richiamo alla compattezza dei propri iscritti, sarebbe strano il contrario, certo, alcune situazioni che hanno creato confusione potevano essere evitate se ci fosse stata prima più attenzione. Io ritengo che Forza Italia debba impegnarsi per essere forza di governo che costruisce e non demolisce, che apre e non chiude, valorizzando merito, capacità e consenso, raccogliendo la fiducia dei cittadini. Tutti siamo chiamati a lavorare per costruire un percorso ed arrivare a superare le dinamiche locali odierne. Cio’ deve essere fatto nel rispetto dei territori, delle sensibilità e delle storie personali di ognuno. Forza Italia ha il dovere di essere protagonista nel centrodestra e di essere alternativa alla sinistra, non solo in alcuni casi. Per quanto mi riguarda sto lavorando con grande impegno in Regione, spinto dal sostegno e dall’affetto di tantissime persone, portando quei risultati e quelle attenzioni che il nostro territorio merita e aspetta da tempo. La politica di Forza Italia sia quindi confronto, ascolto, rispetto e lavoro, fatto con trasparenza e coerenza».
Il richiamo vale anche per il partito. La frase sulla maggiore attenzione che sarebbe servita prima riguarda la stagione delle intese trasversali. A Sanremo la coalizione civica di Mager ha vinto al ballottaggio con il sostegno di Fulvio Fellegara e del Pd contro il candidato del centrodestra unito Gianni Rolando. A Bordighera la sindaca azzurra Marzia Baldassarre governa con il dem Giuseppe Trucchi come vice. A Vallecrosia l’intesa tra Fabio Perri e Cristian Quesada ha battuto la lista sostenuta dall’ex sindaco Biasi, segretario provinciale e consigliere regionale della Lega. Anche a Camporosso le appartenenze si sono incrociate, con esponenti locali di Fratelli d’Italia che hanno sostenuto il sindaco di centrosinistra Davide Gibelli. Il leghista Armando Biasi ha definito «fritti misti» gli accordi tra civici di centrodestra e sinistra, anche se è rimasta impressa la foto che lo vede festeggiare nel point di Bordighera la vittoria dell’amica sindaca Baldassarre. Le parole di Marco Scajola aprono una domanda anche sulla gestione di quella stagione. Se oggi si chiede agli iscritti di riallinearsi, quali valutazioni sono state fatte quando quelle intese si sono formate o quando chi le sosteneva ha preso la tessera?
Taggia, la candidatura di Cerri. Il sindaco uscente Mario Conio ha indicato Cerri come candidata del gruppo civico Insieme. Marco Scajola, con cui la consigliera regionale ha condiviso l’esperienza di Cambiamo, ha sostenuto pubblicamente la scelta. La scelta è arrivata sul tavolo del centrodestra quando era già pubblica. Biasi ha detto di averla appresa dalla stampa e il senatore Gianni Berrino ha sottolineato che era nata fuori dalle segreterie. Per il segretario provinciale di Forza Italia Simone Vassallo il nome va condiviso con gli alleati. La partita arriva fino a Genova. Se Cerri venisse eletta sindaca e optasse per il Comune, in Regione il primo nome per il subentro sarebbe quello della consigliera comunale di Ventimiglia Cristina D’Andrea, altra forzista, vicina a Marco Scajola, all’opposizione del centrodestra dei partiti guidato dal sindaco leghista Flavio Di Muro.
Sanremo, il nodo Forum. Dopo l’indicazione emersa al direttivo provinciale su impulso di Claudio Scajola, Vassallo ha chiesto ai tre azzurri di maggioranza di ricompattarsi attorno alla capogruppo Patrizia Badino, che siede all’opposizione. Mentre quest’ultima non nasconde di sognare di fare l’assessore con la delega ai Servizi sociali. Anna Roberta Di Meco e Luigi Marino di Forum finora non hanno risposto alle domande di Riviera24 sulla loro collocazione. Umberto Bellini, eletto con Idea, il gruppo dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella, ha spiegato che la linea del partito si segue (“per chi arriva dal movimento sociale italiano la linea di partito è più di una fede”), e ha rinviato le valutazioni al confronto interno. La partita coinvolge anche Giuseppe Di Meco, promotore di Forum, iscritto a Forza Italia e presidente di Casinò Spa. Un’uscita dei consiglieri di Forum dalla maggioranza rimetterebbe in discussione il rapporto politico su cui poggia la sua presidenza.
Il precedente è del 28 febbraio 2025. Mager, all’annuncio delle tre adesioni a Forza Italia dei consiglieri eletti in liste civiche schierate all’interno di un progetto che puntava proprio sul tenere alla larga le segreterie dalla gestione di Palazzo Bellevue, disse che l’assetto consiliare restava invariato e che a tenere insieme la giunta era il progetto per la città. La sua scommessa era che le appartenenze personali potessero convivere con l’autonomia dei gruppi civici. Oggi Forza Italia chiede ai suoi iscritti di tradurre la tessera in una scelta di campo, la Lega preme perché termini l’intesa con il Pd e Fratelli d’Italia conferma la propria collocazione all’opposizione. Vassallo ha escluso di voler far cadere le amministrazioni. A Sanremo, però, tre uscite aprirebbero una verifica sulla tenuta della coalizione. Mager ha ribadito che rispetterà il patto programmatico del ballottaggio. Resta da capire se Bellini, Di Meco e Marino confermeranno in aula l’impegno preso quando entrarono in Forza Italia. L’effetto domino su tutto il Ponente è solo rimandato.
(In copertina Marco Scajola ieri al congresso del partito a Torino)