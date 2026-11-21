La “Walk of Fame” di via Matteotti si arricchisce, tutto pronto per la posa della targa dedicata a Sal Da Vinci
Questo pomeriggio, alle 14, nel secondo tratto della centrale via pedonale; la cerimonia dovrebbe essere accompagnata da una serie di esibizioni musicali itineranti lungo la via realizzate dai vincitori delle audizioni di “Area Sanremo”
Sanremo. Il percorso dedicato alla musica italiana nel cuore della città si prepara all’aggiunta di un nuovo tassello. Come da consolidata tradizione, anche in questo 2026 la celebre “Walk of Fame” di via Matteotti accoglierà il nome dell’ultimo vincitore del Festival di Sanremo.
L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio, alle 14, nel secondo tratto della centrale via pedonale, subito dopo il cinema Centrale. È lì che verrà incastonata nella pavimentazione, accanto a quelle già esistenti, la nuova piastra celebrativa dedicata a Sal Da Vinci e al brano “Per sempre sì”, con cui l’artista partenopeo ha conquistato la vittoria dell’edizione della kermesse di quest’anno.
A prendere parte all’iniziativa ci saranno il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni. Ma i riflettori saranno tutti puntati su di lui, Stefano De Martino, presente anch’egli allo svelamento della targa. Già al lavoro nelle vesti di direttore artistico e conduttore del prossimo Festival, la presenza di De Martino, quest’oggi, rappresenterà la testimonianza di un ideale passaggio di testimone, tra i successi passati e la prossima stagione musicale.
Il pomeriggio nel salotto buono della città promette, inoltre, di animarsi a suon di musica. Secondo alcune indiscrezioni, la cerimonia pomeridiana dovrebbe essere accompagnata da una serie di esibizioni itineranti lungo la via, le quali dovrebbero essere realizzate dai vincitori delle audizioni di “Area Sanremo.” Un’iniziativa che, ancora una volta, unisce la celebrazione dei grandi nomi della canzone italiana alla valorizzazione delle nuove leve, confermando così il legame indissolubile tra Sanremo e la sua vocazione musicale, che va ben oltre la settimana festivaliera. Per residenti, curiosi, e turisti sarà l’occasione per vivere un’anteprima dell’atmosfera che, tra pochi mesi, tornerà a far battere il cuore dell’intera città, e non solo.