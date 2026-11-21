Sanremo. Il percorso dedicato alla musica italiana nel cuore della città si prepara all’aggiunta di un nuovo tassello. Come da consolidata tradizione, anche in questo 2026 la celebre “Walk of Fame” di via Matteotti accoglierà il nome dell’ultimo vincitore del Festival di Sanremo.

L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio, alle 14, nel secondo tratto della centrale via pedonale, subito dopo il cinema Centrale. È lì che verrà incastonata nella pavimentazione, accanto a quelle già esistenti, la nuova piastra celebrativa dedicata a Sal Da Vinci e al brano “Per sempre sì”, con cui l’artista partenopeo ha conquistato la vittoria dell’edizione della kermesse di quest’anno.

A prendere parte all’iniziativa ci saranno il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni. Ma i riflettori saranno tutti puntati su di lui, Stefano De Martino, presente anch’egli allo svelamento della targa. Già al lavoro nelle vesti di direttore artistico e conduttore del prossimo Festival, la presenza di De Martino, quest’oggi, rappresenterà la testimonianza di un ideale passaggio di testimone, tra i successi passati e la prossima stagione musicale.