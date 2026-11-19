La Virtus Sanremese vola in semifinale di Coppa Italia
Sconfitto il Finale per 2-1 al Borel
Sanremo. La Virtus Sanremese conquista l’accesso alle semifinali di Coppa Italia Promozione battendo per 2-1 il Finale Ligure nella gara di ritorno giocata ieri sera al “Felice Borel”, replicando il successo dell’andata.
Partita subito vivace sin dai primi minuti. I padroni di casa passano in vantaggio con Kosiqi, ma la squadra allenata da Fiuzzi reagisce quasi subito trovando il pareggio con Pellicanò. Nella ripresa il gol che decide l’incontro arriva di testa su calcio d’angolo con Virga, che fissa il punteggio sul definitivo 2-1.
Spazio anche ai più giovani tra le file sanremesi, con l’esordio di Rami Ben Mzaker e del classe 2010 Matteo Leone.
Con il doppio confronto superato contro il Finale, la Virtus Sanremese vola in semifinale, dove ad attenderla sarà il Masone, vincente per 3-2 sul campo della Sestrese.