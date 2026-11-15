La Virtus Sanremese esce dal Baciccia con un punto

Genova. Finisce in parità, sull’1-1, la trasferta genovese della Virtus Sanremese, impegnata nella nona giornata del girone A di Promozione sul terreno del “Baciccia” contro la Praese.

Su un campo storicamente insidioso e contro una formazione locale compatta e determinata, i biancazzurri confermano il proprio spessore tecnico e la propria identità di gioco, muovendo la classifica e restando pienamente nelle zone altissime della graduatoria.

​L’avvio di gara premia i padroni di casa che, complice anche il vento a favore nel primo tempo, riescono a mettere pressione e a sbloccare il risultato già al 7° minuto. Sotto nel punteggio, la Virtus Sanremese non si disunisce e inizia a macinare gioco come sa fare, alzando il baricentro e imponendo un pressing costante per rimettere subito in equilibrio la sfida.

​Nella ripresa, con il favore del vento e la superiorità tecnica che emerge con maggiore continuità, la formazione guidata da mister Luca Fiuzzi prende stabilmente in mano il pallino del gioco. La pressione matuziana si fa asfissiante e porta i suoi frutti: al 58′ entra Pellicanò per Elkamli e appena due minuti più tardi la Virtus trova anche la rete del pareggio, vanificata però dalla segnalazione della terna arbitrale che annulla il gol.

​I biancazzurri continuano a spingere con convinzione, inserendo anche Camerino per Alvarez al 66′, e al 70′ sfiorano nuovamente il bersaglio grosso scontrandosi contro una strepitosa doppia parata del portiere genovese. Il meritato 1-1 si concretizza grazie al sigillo di Martelli, prima della girandola finale di cambi con gli ingressi all’80’ di Schillaci per Gagliardi e all’85’ di Crudo proprio per l’autore del gol Martelli.