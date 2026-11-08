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La Virtus Sanremese batte 3-0 la Sampierdarenese e vola da sola in vetta alla classifica
A Pian di Poma decide Camerino, poi la doppietta di Burdisso nel finale. Brizio salva il risultato con diversi interventi decisivi
Sanremo. La Virtus Sanremese supera 3-0 la Sampierdarenese e conquista il primato solitario nel girone A di Promozione. Un successo maturato soltanto nel finale, al termine di una partita più combattuta di quanto racconti il risultato, con gli ospiti, ultimi in classifica, capaci di mettere in difficoltà i padroni di casa fino agli ultimi minuti.
A Pian di Poma la formazione allenata da Luca Fiuzzi fatica a trovare spazi contro un avversario determinato e per nulla intimorito. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, con i genovesi pronti a rispondere alle iniziative dei locali.
La svolta arriva al 50′, quando Camerino sblocca il risultato con una conclusione precisa sul filo del fuorigioco. Il vantaggio non mette però al sicuro la Virtus, costretta a fare i conti con la reazione della Sampierdarenese. A difendere l’1-0 ci pensa Brizio, protagonista di diversi interventi decisivi che impediscono agli ospiti di raggiungere il pareggio.
Fiuzzi prova a cambiare l’inerzia della gara attingendo alla panchina. Al 55′ Virga prende il posto di Crudo, mentre al 65′ entrano Burdisso per Alvarez e Pellicanò per Gagliardi. Al 78′ Miceli sostituisce Schillaci e all’85’ El Kamli rileva Camerino.
La Sampierdarenese continua a cercare il gol, ma nel finale lascia spazi che i padroni di casa sfruttano per chiudere la partita. Al 90′ Burdisso firma il raddoppio in contropiede, poi al 93′ trova ancora la rete, completando la doppietta personale e fissando il punteggio sul definitivo 3-0.
Tre punti che permettono alla Virtus Sanremese di salire da sola al comando del girone A di Promozione, al termine di una sfida nella quale il contributo del portiere Brizio si è rivelato determinante quanto le reti degli attaccanti.