La viabilità scatena lo scontro in seno alla giunta Mager: Il Grande contro Dedali, poi la bagarre con Negri alla capigruppo

Sanremo. Doveva essere un incontro della conferenza dei capigruppo per ascoltare le ragioni dei residenti della parte alta della Pigna, preoccupati per la progressiva eliminazione dei parcheggi intorno ai giardini Regina Elena. Si è trasformato, invece, in un nuovo terreno di scontro interno della maggioranza del sindaco Alessandro Mager. Prima un acceso confronto tra il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e l’assessore al Patrimonio e ai Centri storici Enza Dedali, poi la bagarre direttamente durante la riunione, quando la consigliera di Anima Desirèe Negri ha messo in discussione le prerogative dello stesso presidente, provocandone l’immediata reazione.

Una doppia tensione che, ben oltre la questione dei parcheggi, porta alla luce le difficoltà di coordinamento amministrativo che accompagnano il progetto di pedonalizzazione della Pigna, fortemente voluto dall’assessore Dedali e destinato a modificare radicalmente la viabilità nella zona di via Tapoletti e piazza San Costanzo.

All’origine della riunione c’è la mobilitazione dei residenti di via Tapoletti, via della Cisterna, via Palma e delle altre strade che gravitano intorno ai giardini Regina Elena. Già durante l’estate, quando erano emerse le prime intenzioni dell’amministrazione di chiudere definitivamente via Tapoletti al traffico ordinario, una quarantina di cittadini aveva sottoscritto una petizione, consegnata al Comune il 13 agosto.

Da allora, secondo quanto riferito dai residenti, non sarebbe arrivata alcuna risposta concreta. Neppure i successivi solleciti inviati nel corso degli ultimi mesi avrebbero ottenuto riscontro. Da qui la decisione di rivolgersi alla presidenza del consiglio comunale e la convocazione della conferenza dei capigruppo da parte di Alessandro Il Grande, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di confronto istituzionale.

La convocazione, tuttavia, avrebbe provocato un acceso confronto tra lo stesso Il Grande, esponente di Sanremo al Centro, e l’assessore Enza Dedali, rappresentante di Anima, che rivendicava la possibilità di partecipare all’incontro in quanto promotrice della riorganizzazione degli accessi alla parte alta della Pigna. Il presidente avrebbe invece richiamato il regolamento e la ripartizione delle deleghe all’interno della giunta, facendo valere il principio secondo cui l’interlocutore istituzionale competente in materia di viabilità è l’assessore ai Lavori pubblici e Viabilità Massimo Donzella, regolarmente invitato e presente alla conferenza. Una posizione che ha lasciato fuori dall’incontro Dedali, nonostante il ruolo avuto nella promozione delle nuove limitazioni al traffico.

Una questione tutt’altro che secondaria, perché le iniziative dell’assessore al Patrimonio e ai Centri storici si intrecciano inevitabilmente con le competenze dell’assessore alla Viabilità. Una sovrapposizione che già in passato, in occasione della pedonalizzazione di piazza Nota e piazza Cassini, aveva accompagnato discussioni sulle modalità di gestione degli accessi al centro storico e sulle conseguenze delle nuove restrizioni.

A rendere ancora più evidente la tensione è stato quanto accaduto all’apertura della conferenza dei capigruppo. In assenza del capogruppo di Anima Alessandro Marenco e della vicecapogruppo Maura Ghisi, alla riunione si è presentata in tutta fretta la consigliera Desirèe Negri. Il suo esordio, stando a quanto si apprende, ha immediatamente acceso gli animi. Negri avrebbe infatti chiesto se il presidente del consiglio comunale avesse effettivamente l’autorità per convocare una conferenza dei capigruppo su quella vicenda, mettendo così in discussione l’iniziativa assunta da Il Grande per dare ascolto ai residenti dopo mesi di richieste rimaste senza risposta.

Una contestazione che ha inevitabilmente richiamato il confronto appena avvenuto con Dedali. Non è accertato che Negri intervenisse su indicazione dell’assessore, ma la coincidenza delle posizioni e la successione degli episodi hanno contribuito ad alimentare la tensione tra gli esponenti della stessa coalizione. La reazione di Il Grande non si è fatta attendere. Chiamato direttamente in causa sulle proprie prerogative istituzionali, il presidente ha ribaltato la contestazione chiedendo alla consigliera a quale titolo stesse partecipando alla conferenza. Negri, infatti, non ricopre il ruolo di capogruppo né quello di vicecapogruppo di Anima e, secondo quanto emerso durante la discussione, non risultava in possesso di una delega formale per sostituirli. A sollevare la questione pregiudiziale sulla sua presenza è stato anche il consigliere di opposizione Daniele Ventimiglia, che ha chiesto il rispetto delle regole di partecipazione alla conferenza.

Ne è nato un botta e risposta particolarmente acceso, culminato nel richiamo diretto di Il Grande alla consigliera: «Le insegno le regole del regolamento, visto che non le conosce», ha affermato il presidente, contestando la posizione della rappresentante di Anima. Alla fine, nonostante la mancanza di un titolo formale di rappresentanza chiaramente individuato, Il Grande ha comunque tollerato la partecipazione di Negri all’incontro, evitando che la controversia impedisse il confronto con i cittadini.

Sullo sfondo di questo scontro rimane la questione concreta che aveva portato alla convocazione. Una delegazione di una decina di residenti, guidata dalla signora Emilia, ha rappresentato le preoccupazioni di chi abita nella parte alta della Pigna, dove la progressiva chiusura al traffico rischia di far scomparire una trentina di possibilità di sosta. Per chi vive in via Tapoletti e nelle strade circostanti, la possibilità di raggiungere in automobile la zona dei giardini Regina Elena rappresenta un’esigenza quotidiana, soprattutto considerando la conformazione medievale del quartiere, caratterizzato da salite, scalinate e collegamenti pedonali non sempre agevoli.

La prima richiesta dei residenti è stata quella di chiarire definitivamente le intenzioni dell’amministrazione. Nelle ultime settimane, infatti, la polizia locale ha intensificato i controlli, procedendo con multe e rimozioni forzate delle automobili parcheggiate nelle aree interessate dalla nuova regolamentazione.

I cittadini hanno però segnalato alcune contraddizioni nella segnaletica. In determinati punti sarebbero ancora presenti le strisce bianche che delimitano gli stalli e persino un cartello indicante un parcheggio, nonostante la sosta venga oggi contestata dagli agenti. Una situazione che, secondo i residenti, rende ancora più urgente un chiarimento ufficiale sui divieti e sul futuro dei parcheggi.

La posizione dell’assessore Dedali, già illustrata pubblicamente nei mesi scorsi, è invece quella di restituire gli spazi del centro storico ai pedoni, tutelando le pavimentazioni appena realizzate con i finanziamenti Pnrr-Pinqua e impedendo che piazza San Costanzo e le strade circostanti continuino a essere utilizzate impropriamente come parcheggi. Una scelta che punta alla valorizzazione della Pigna, ma che si confronta con le esigenze di accessibilità di chi nel quartiere risiede stabilmente.