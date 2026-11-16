Sanremo|
«La tecnologia non ha anima, noi restiamo umani», le insidie del web al centro del convegno al Liceo Cassini
Un appuntamento fondamentale per istruire i giovanissimi sull’utilizzo consapevole del mondo digitale
Sanremo. «La tecnologia non ha anima, e non ha coscienza. Noi sì. Dobbiamo rimanere umani e propensi verso il bene». È questo il messaggio centrale lanciato questa mattina dall’aula magna del Liceo Cassini di Sanremo dalla dirigente scolastica Mara Ferrero, dove una rappresentanza di studenti ha preso parte alla prima parte del convegno dedicato ai rischi della rete dal titolo: “Hate speech, revenge porn, cyberbullismo: è questa la funzione dei social?”.
Un appuntamento fondamentale, inserito in un percorso avviato in Liguria già nel 2024, e nato dalla sinergia tra istituzioni, enti, autorità di garanzia, e forze dell’ordine. Mai come in questo periodo storico, infatti, istruire i giovanissimi su tali tematiche rappresenta una priorità educativa non più rimandabile. I ragazzi sono i principali fruitori dei social network e del mondo digitale, ma spesso si trovano a navigare in spazi complessi, senza possedere le competenze e la consapevolezza necessarie per decifrarli. Formarli significa fornire loro le conoscenze basilari per riconoscere tempestivamente le minacce del web, evitare i pericoli in cui si può incorrere con un semplice clic, e sapere esattamente come reagire e a chi rivolgersi in caso di difficoltà, trasformando la consapevolezza nella prima e più efficace forma di difesa.
Ad aprire i lavori è stata la dirigente scolastica dell’istituto, Mara Ferrero, che ha subito richiamato l’attenzione dei ragazzi sulla dualità della vita contemporanea: «Oggi si parlerà di tematiche che nascono in tempi abbastanza recenti, nell’esatto momento in cui la nostra vita si è sdoppiata: ne abbiamo, infatti, una reale e una virtuale, e vorrei che questa mattina prestaste molta attenzione. I telefonini sono, senza dubbio, un facilitatore del futuro, ma se e solo se questo strumento non va a ledere la sensibilità umana di chi avete vicino. Per fortuna all’interno della nostra scuola non ci sono stati casi di questo tipo, ma la nostra attenzione alle dinamiche adolescenziali è sempre viva. Per questo abbiamo messo in atto delle pratiche, una sorta di “cassetta rossa” di segnalazione, anche anonima, affinché la scuola sia sempre richiamata all’attenzione costante a queste dinamiche che, se ignorate, agiscono in sottofondo».
A portare una testimonianza non solo istituzionale, ma anche diretta, sulle ripercussioni reali degli attacchi informatici, è stato l’assessore regionale al Turismo e alla Transizione digitale e informatica Luca Lombardi: «Oggi vi voglio parlare sia di conoscenza sia di consapevolezza. Anche io, infatti, spesso ho hater che mi attaccano sui social, e non solo, mi hanno anche clonato già due volte il profilo social. Chi mi attacca non valuta che io ho una moglie, un figlio, e una famiglia, e il danno non lo fa solo a me, ma anche a tutto il nucleo familiare che mi vuole bene. Se qualche vostro amico va verso questa direzione, siate accorti, segnalatelo, e state sempre dalla parte delle vittime. Tramite questi attacchi si possono creare danni irreparabili, e quando una persona viene ferita nel profondo, si sa, le ferite sono difficili da rimarginare».
Durante l’incontro, Lombardi ha invitato gli studenti a un uso consapevole e critico della rete, e ha sottolineato che accanto agli investimenti nella trasformazione digitale – come REG4IA e la rete di sportelli Punto Digitale Facile – è essenziale puntare sull’educazione dei più giovani: «I rischi della rete ci ricordano quanto sia importante utilizzare i social network con rispetto e responsabilità. Dietro ogni profilo, ogni fotografia e ogni commento c’è una persona, e ciò che accade online può avere conseguenze molto serie nella vita reale».
Richiamando poi le nuove sfide legate all’intelligenza artificiale, l’assessore ha messo in guardia sulla necessità di verificare sempre i contenuti prima di condividerli: «ChatGPT, Gemini, Claude e tutte le piattaforme IA non sono completamente attendibili. Sono strumenti utili, ma non rappresentano una fonte di verità assoluta. Possono commettere errori e fornire informazioni inesatte, per questo è fondamentale sviluppare spirito critico e verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali e autorevoli».
Infine, ha concluso esortando i ragazzi a non subire passivamente gli strumenti digitali: «Ai ragazzi rivolgo un invito a sfruttare tutte le opportunità del digitale, mantenendo sempre la propria capacità di ragionare, approfondire e rispettare gli altri. La tecnologia deve essere al loro servizio e la conoscenza è il primo strumento per utilizzarla in sicurezza».
A chiudere la parentesi dei saluti istituzionali è stato Manfredi Maglio, presidente del Comitato regionale delle comunicazioni Corecom Liguria, che ha posto l’accento sull’empatia: «Ai temi della conoscenza e della consapevolezza, io aggiungerei anche quello della sensibilità, perché i commenti negativi fatti sui social, anche se dietro uno schermo, colpiscono persone che, specialmente se in un’età giovane come la vostra in cui, possono essere particolarmente vulnerabili. Quello che rimane a noi non è tanto imparare a far funzionare questa tecnologia, ma capire come guidarla e utilizzarla con consapevolezza e sensibilità».
La mattinata è poi entrata nel vivo con gli interventi tecnici e istituzionali di alto profilo, pensati proprio per tradurre questa esigenza formativa in strumenti pratici per gli studenti, offrendo una panoramica completa sulla prevenzione e sul contrasto ai fenomeni illeciti in rete. Al tavolo dei relatori si sono alternati il dottor Mario Staderini, direttore studi e analisi tecniche di Agcom; l’ingegner Roberto Surlinelli, direttore tecnico del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Liguria – Polizia Postale e delle Comunicazioni; l’ingegner Rino Matassa, direttore della sede regionale Rai per la Liguria; il dottor Gian Giacomo Peruzzo, della Divisione tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia, e l’avvocato Guia Tanda, garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Liguria, nell’ambito di una giornata che vede coinvolti anche Guardia di Finanza, Anci e Ordine degli psicologi.