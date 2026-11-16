«La tecnologia non ha anima, noi restiamo umani», le insidie del web al centro del convegno al Liceo Cassini

Sanremo. «La tecnologia non ha anima, e non ha coscienza. Noi sì. Dobbiamo rimanere umani e propensi verso il bene». È questo il messaggio centrale lanciato questa mattina dall’aula magna del Liceo Cassini di Sanremo dalla dirigente scolastica Mara Ferrero, dove una rappresentanza di studenti ha preso parte alla prima parte del convegno dedicato ai rischi della rete dal titolo: “Hate speech, revenge porn, cyberbullismo: è questa la funzione dei social?”.

Un appuntamento fondamentale, inserito in un percorso avviato in Liguria già nel 2024, e nato dalla sinergia tra istituzioni, enti, autorità di garanzia, e forze dell’ordine. Mai come in questo periodo storico, infatti, istruire i giovanissimi su tali tematiche rappresenta una priorità educativa non più rimandabile. I ragazzi sono i principali fruitori dei social network e del mondo digitale, ma spesso si trovano a navigare in spazi complessi, senza possedere le competenze e la consapevolezza necessarie per decifrarli. Formarli significa fornire loro le conoscenze basilari per riconoscere tempestivamente le minacce del web, evitare i pericoli in cui si può incorrere con un semplice clic, e sapere esattamente come reagire e a chi rivolgersi in caso di difficoltà, trasformando la consapevolezza nella prima e più efficace forma di difesa.