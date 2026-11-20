Imperia. La provincia di Imperia ha un posto nella storia della pasta italiana che molti probabilmente non conoscono. A riportarlo all’attenzione degli studiosi è stato il professor Alessandro Carassale, intervenuto a Parma nell’ambito di un convegno internazionale dedicato a uno degli alimenti più rappresentativi della cucina nazionale. Un momenti importante per far conoscere il patrimonio gastronomico del Ponente ligure attraverso documenti d’archivio che raccontano una tradizione produttiva e commerciale radicata nel territorio già diversi secoli fa.

La relazione dello studioso imperiese si è concentrata sull’analisi di fonti notarili e amministrative del Seicento e Settecento, conservate negli archivi di Stato. Tra gli elementi emersi figurano riferimenti a formati ancora presenti sulle nostre tavole, come trenette, corzetti e tagliolini. Testimonianze che permettono di ricostruire le abitudini alimentari dell’epoca, ma anche l’attività delle antiche manifatture locali e il ruolo assunto dalla provincia nel settore.

L’intervento è stato inserito in una sessione dedicata alla produzione e al commercio tra Medioevo ed età moderna, con approfondimenti sull’Italia e sull’estero. Il confronto con altre realtà ha consentito di evidenziare la reputazione raggiunta dalle specialità liguri anche al di fuori dei confini regionali, offrendo una prospettiva più ampia sul contributo del Ponente allo sviluppo di questa attività. Particolare attenzione è stata riservata all’eredità industriale di Imperia. Nel corso della mattinata, diversi relatori hanno citato l’Agnesi come punto di riferimento nella storia della pasta italiana. Un nome che per generazioni ha rappresentato l’identità economica della città e che continua a occupare uno spazio nella memoria del settore, nonostante la perdita di quella realtà produttiva.