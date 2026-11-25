Imperia . La Sanremo degli “Anni ruggenti” rievocata all’ Archivio di Stato di Imperia . Una vicenda realmente accaduta, e ancora avvolta nel mistero, rivive in un’esclusiva escape room allestita tra gli spazi suggestivi dell’Archivio di Stato di Imperia Esistono antiche carte capaci di svelare segreti dimenticati e vicende spesso intrise di sangue. Nei fascicoli del Tribunale di Sanremo, ad esempio, si nascondono innumerevoli fatti di cronaca nera: reati, delitti ed efferati omicidi. È proprio questo il fulcro della ricerca in corso nella sala studio dell’Archivio di Stato di Imperia: un’indagine degna di Agata Christie.

Sanremo, 1924. Nella lussuosa cornice di Villa Nobel, Rechad Pascha, uno stimato medico turco – membro dell’entourage di Maometto VI, ultimo sultano ottomano in esilio– viene rinvenuto agonizzante, morirà dopo poche ore, ucciso da un colpo di pistola. Suicidio o delitto perfetto? Per scoprirlo, una squadra di investigatori dovrà mettersi sulle tracce del commissario di Pubblica Sicurezza Danetta. Tra arcani da risolvere e false piste, l’obiettivo è uno solo: risolvere tutti gli enigmi prima che il tempo esaurisca. Nessun requisito richiesto: solo spirito d’osservazione e gioco di squadra. Il fine è recuperare il codice necessario ad aprire un antico faldone: solo lì si nascondono i documenti chiave per svelare il mistero.