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La Sanremo degli “Anni ruggenti” rievocata all’Archivio di Stato di Imperia
In programma venerdì 18 dicembre dalle 19 alle 23
Imperia. La Sanremo degli “Anni ruggenti” rievocata all’Archivio di Stato di Imperia. Una vicenda realmente accaduta, e ancora avvolta nel mistero, rivive in un’esclusiva escape room allestita tra gli spazi suggestivi dell’Archivio di Stato di Imperia Esistono antiche carte capaci di svelare segreti dimenticati e vicende spesso intrise di sangue. Nei fascicoli del Tribunale di Sanremo, ad esempio, si nascondono innumerevoli fatti di cronaca nera: reati, delitti ed efferati omicidi. È proprio questo il fulcro della ricerca in corso nella sala studio dell’Archivio di Stato di Imperia: un’indagine degna di Agata Christie.
Sanremo, 1924. Nella lussuosa cornice di Villa Nobel, Rechad Pascha, uno stimato medico turco – membro dell’entourage di Maometto VI, ultimo sultano ottomano in esilio– viene rinvenuto agonizzante, morirà dopo poche ore, ucciso da un colpo di pistola. Suicidio o delitto perfetto? Per scoprirlo, una squadra di investigatori dovrà mettersi sulle tracce del commissario di Pubblica Sicurezza Danetta. Tra arcani da risolvere e false piste, l’obiettivo è uno solo: risolvere tutti gli enigmi prima che il tempo esaurisca. Nessun requisito richiesto: solo spirito d’osservazione e gioco di squadra. Il fine è recuperare il codice necessario ad aprire un antico faldone: solo lì si nascondono i documenti chiave per svelare il mistero.
Dettagli dell’evento:
venerdì 18 dicembre 2026, dalle 19 alle 23
Archivio di Stato di Imperia
via Giovanni Strato 8b
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Modalità di prenotazione: È possibile effettuare l’iscrizione compilando direttamente il form presente sul nostro sito al seguente link: https://archiviodistatoimperia.cultura.gov.it/?page_id=788 Per qualsiasi informazione e/o chiarimento potete contattare l’Archivio di Stato di Imperia al n. 0183 650491 o alla mail as-im@cultura.gov.it.
Modalità di fruizione: Può partecipare una squadra alla volta costituita da un numero massimo di sei giocatori (deve essere presente almeno un maggiorenne). Si invitano i partecipanti a presentarsi cinque minuti prima dell’orario di prenotazione e attendere il personale nel porticato. Durante l’evento, al fine di assicurare la migliore esperienza possibile, si invitano tutti i partecipanti a rispettare le indicazioni fornite dal personale presente.
Come raggiungere l’Archivio di Stato di Imperia:
A piedi, da piazza della Vittoria, percorrere strada Bardellini;
in auto, da piazza della Vittoria, seguire via Giovanni Strato (possibilità di parcheggio nel piazzale antistante la sede dell’Archivio di Stato).
Contatti
0183 650491
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