Sanremo. Dopo tre sconfitte consecutive la Sanremese rialza la testa nel modo più netto possibile. Al “Comunale” i biancazzurri travolgono 4–0 il Lascaris nella 14ª giornata del girone A di Serie D, ritrovando gioco, gol e tre punti pesantissimi davanti a circa un migliaio di spettatori e a un ospite d’eccezione in tribuna come Michel Platini (nella foto insieme a Patrick Karembou, Beppe Dossena e Paolo Cristallini).

Copertina di giornata tutta per Augustinas Klimavicius: al rientro dopo quattro giornate di squalifica, l’attaccante lituano si riprende la scena firmando una tripletta da urlo che gli vale il pallone della partita. A trascinare i matuziani c’è però anche un ispirato Simone Ganz, autore di tre assist e del gol nel finale che fissa il poker.

La gara si mette subito sui binari giusti per i padroni di casa. Al 10′ Klimavicius sblocca il risultato finalizzando il primo suggerimento di Ganz. Il Lascaris prova a reagire in contropiede al 16′ con Ierino, ma Sposito è attento e devia in angolo. Passano dieci minuti e al 26′ la Sanremese raddoppia: ancora asse Ganz-Klimavicius e 2–0 con cui le squadre vanno al riposo.

Nella ripresa i biancazzurri non abbassano il ritmo e chiudono definitivamente i conti al 55′, quando Klimavicius completa la sua tripletta personale ancora su invito di Ganz. Nel finale, all’85’, è lo stesso numero 10 a iscriversi nel tabellino dei marcatori siglando il 4–0 definitivo.

Il punto sulla classifica

Con questa vittoria la Sanremese interrompe la striscia negativa, sale a 20 punti in classifica e compie un balzo significativo nella zona centrale della graduatoria. Il successo permette ai matuziani di mettersi alle spalle la zona play-out, riavvicinarsi alla fascia play-off e scavalcare in classifica i cugini dell’Imperia, ridando slancio e serenità all’ambiente alla vigilia della trasferta sul campo del Borgosesia.

SANREMESE – LASCARIS 4–0

Marcatori: 10′, 26′ e 55′ Klimavicius (S), 85′ Ganz (S)

SANREMESE: Sposito; Grosso, Chesmedjiev, Girgi, Cipriani; M’Vila, Melis, Cavaliere, Appiah; Ganz, Klimavicius.

LASCARIS: A disposizione: Lepore, Armani, Sottil, Dellavalle, Ceschin, Trombin, Vanegas Bozza, Zeni, Achino. All.: Alberto Falco.

Arbitro: Gianluca L’Erario di Formia (assistenti Tranchida di Pisa e Smecca di Carrara).