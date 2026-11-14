La Prodeo Chiusavecchia festeggia la vittoria della Serie B e la promozione in A

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Chiusavecchia alla presenza del sindaco Luca Vassallo, dell’assessore regionale e vicepresidente della Federazione Nazionale Pallapugno (FIPAP) Marco Scajola e del presidente della Lega delle società Massimo Aicardi, oltre a una numerosa cornice di cittadini, tifosi e appassionati nel borgo della valle Impero.

«La pallapugno è uno sport di valori e tradizioni – ha affermato l’assessore Marco Scajola –. Ringrazio la Prodeo per l’ottimo lavoro e per il grande risultato ottenuto. Uguale ringraziamento va a tutte le società sportive maschili e femminili che stanno facendo tantissimo per valorizzare questa storica disciplina, coinvolgendo i più giovani e facendo così un grande servizio per il nostro territorio».