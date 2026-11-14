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La Prodeo Chiusavecchia festeggia la vittoria della Serie B e la promozione in A
L’assessore regionale e vicepresidente FIPAP Scajola «Uno sport di valori e tradizioni». Menzione speciale per il recupero dello sferisterio.
Chiusavecchia. Grande festa in piazza Caduti a Chiusavecchia per la premiazione dei giocatori e della dirigenza della Prodeo, reduce dalla vittoria del campionato di Serie B e pronta a partecipare al prossimo campionato di Serie A di pallapugno.
L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Chiusavecchia alla presenza del sindaco Luca Vassallo, dell’assessore regionale e vicepresidente della Federazione Nazionale Pallapugno (FIPAP) Marco Scajola e del presidente della Lega delle società Massimo Aicardi, oltre a una numerosa cornice di cittadini, tifosi e appassionati nel borgo della valle Impero.
«La pallapugno è uno sport di valori e tradizioni – ha affermato l’assessore Marco Scajola –. Ringrazio la Prodeo per l’ottimo lavoro e per il grande risultato ottenuto. Uguale ringraziamento va a tutte le società sportive maschili e femminili che stanno facendo tantissimo per valorizzare questa storica disciplina, coinvolgendo i più giovani e facendo così un grande servizio per il nostro territorio».
Un riconoscimento particolare è stato attribuito al presidente della società Emilio Marvaldi e all’allenatore Corrado Agnese, ai quali va il merito, insieme all’amministrazione comunale, di aver riportato in funzione lo sferisterio del paese dopo decenni di inutilizzo.