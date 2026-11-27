Verona. Si conclude oggi a Verona la 43ª Assemblea nazionale Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). All’incontro, che ha visto anche la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono presenti il sindaco Alessandro Mager, il presidente del Consiglio comunale Alessandro il Grande, il segretario generale Monica di Marco, il comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio, il capo di Gabinetto Giulio Camillino e la vicecomandante della Polizia Locale Erica Biondi Zoccai.

Una parte dei lavori assembleari è stata riservata ad un approfondimento sul tema della sicurezza urbana. Il comandante Fulvio Asconio ha così preso parte ad un tavolo dedicato al coordinamento dei sistemi di videosorveglianza, necessario per poter intervenire sul territorio in maniera più tempestiva ed efficiente.

«La vera sfida è quella di far dialogare le tecnologie, nel rispetto delle diverse finalità e delle regole sulla protezione dei dati personali – ha spiegato Fulvio Asconio – L’obiettivo è infatti quello di impiegare meno tempo per cercare le informazioni, in modo da intervenire più velocemente sul territorio. In una città come Sanremo questo è importante anche nella gestione della viabilità durante i grandi eventi, per affrontare contemporaneamente traffico intenso, afflusso di visitatori, esigenze di sicurezza e interventi di emergenza. Con una visione integrata del territorio, la centrale operativa può conoscere immediatamente la situazione del traffico, verificare le immagini delle telecamere disponibili, individuare le pattuglie più vicine e coordinare percorsi alternativi».

La 43ª Assemblea nazionale Anci, dal titolo “Cara Italia. I Sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”, ha riunito amministratori locali, rappresentanti del Governo e delle istituzioni per tre giornate di confronto sulle principali sfide che interessano i Comuni italiani.