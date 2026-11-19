I biglietti, al costo di 10 euro , sono acquistabili presso la sede della Croce Bianca Imperia e presso l’agenzia Travelbuy – Cruxea in Corso Garibaldi 8 a Porto Maurizio , nei prossimi giorni, anche attraverso i banchetti allestiti dai volontari in diversi punti della città per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini. L’intero ricavato della lotteria contribuirà all’acquisto di un nuovo mezzo sociale , fondamentale per potenziare i servizi di assistenza e trasporto sul territorio.

Un’iniziativa dal forte valore affettivo e comunitario, come sottolinea lo stesso promotore del premio: «Insieme a Costa Crociere, come Travelbuy Imperia abbiamo voluto donare una crociera alla lotteria della Croce Bianca di Imperia per sostenere i ragazzi e i volontari che ogni giorno si mettono a disposizione degli altri» spiega Alex Merlino, titolare dell’agenzia Travelbuy – cruxea di Imperia . «Il 26 novembre sarà un anno da quando è mancato mio padre Ugo, e ho voluto dedicare questo gesto alla sua memoria» “l’appuntamento con la fortuna e la solidarietà è quindi aperto a tutti: ricordatevi che con la Croce Bianca si va in crociera!”