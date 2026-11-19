La lotteria di Natale della Croce Bianca di Imperia parte domani e ti porta in crociera
Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un nuovo mezzo sociale. Estrazione il 6 gennaio 2027
Imperia. Prende il via ufficialmente da domani l’iniziativa La Croce Bianca Imperia ti porta in crociera, venerdì 20 novembre, la vendita dei biglietti della tradizionale Lotteria di Natale della Croce Bianca Imperia, che quest’anno mette in palio un premio d’eccezione: una crociera nel Mediterraneo per due persone.
L’iniziativa nasce grazie alla generosità dell’agenzia Travelbuy – Cruxea di Imperia che, in collaborazione con Costa Crociere, ha contattato il presidente della Croce Bianca di Imperia per mettere a disposizione gratuitamente una crociera nel mediterraneo con la compagnia Costa Crociere come premio dell’estrazione, fissata per il prossimo 6 gennaio 2027.
I biglietti, al costo di 10 euro, sono acquistabili presso la sede della Croce Bianca Imperia e presso l’agenzia Travelbuy – Cruxea in Corso Garibaldi 8 a Porto Maurizio , nei prossimi giorni, anche attraverso i banchetti allestiti dai volontari in diversi punti della città per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini. L’intero ricavato della lotteria contribuirà all’acquisto di un nuovo mezzo sociale, fondamentale per potenziare i servizi di assistenza e trasporto sul territorio.
«Desidero ringraziare di cuore Alex Merlino che ha pensato alla Croce Bianca di Imperia per questa splendida idea, nata anche come gesto per ricordare il suo papà scomparso» dichiara Roberto Trincheri, Presidente della Croce Bianca Imperia. «Avere la possibilità di vincere una crociera nel Mediterraneo per due persone con soli 10 euro è un’occasione davvero unica ed imperdibile. Ci attiveremo quanto prima con dei nostri banchetti in città: spero che sotto Natale i cittadini vogliano sostenere la nostra iniziativa acquistando un biglietto, unendo così la possibilità di andare in vacanza a un concreto gesto di solidarietà verso la nostra associazione, credo inoltre, visto il periodo, che una crociera potrebbe essere un bellissimo regalo di Natale”
Un’iniziativa dal forte valore affettivo e comunitario, come sottolinea lo stesso promotore del premio: «Insieme a Costa Crociere, come Travelbuy Imperia abbiamo voluto donare una crociera alla lotteria della Croce Bianca di Imperia per sostenere i ragazzi e i volontari che ogni giorno si mettono a disposizione degli altri» spiega Alex Merlino, titolare dell’agenzia Travelbuy – cruxea di Imperia . «Il 26 novembre sarà un anno da quando è mancato mio padre Ugo, e ho voluto dedicare questo gesto alla sua memoria» “l’appuntamento con la fortuna e la solidarietà è quindi aperto a tutti: ricordatevi che con la Croce Bianca si va in crociera!”