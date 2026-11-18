Varsavia. La Liguria rafforza la propria presenza sul mercato polacco con cinque iniziative dedicate alla promozione turistica, all’enogastronomia, alle relazioni commerciali, all’editoria e alla comunicazione digitale. Un programma concentrato in poco più di due settimane, rivolto sia agli operatori del settore sia ai potenziali visitatori, con l’obiettivo di consolidare i rapporti economici e far conoscere le diverse opportunità offerte dal territorio.

La scelta della Polonia rientra nella strategia regionale per il 2026, che individua il Paese tra i mercati emergenti europei. I dati confermano una crescita dei flussi: nel 2024 è diventato l’ottavo bacino mondiale per arrivi turistici in Italia, con 2,57 milioni di ingressi (+21,5% rispetto al 2023) e 9,4 milioni di pernottamenti (+20,3%). Una tendenza che interessa anche la Liguria. Nel 2025 i visitatori polacchi si sono collocati al settimo posto tra quelli stranieri per numero di presenze nella regione, raggiungendo quota 184.111. Nei primi nove mesi del 2026, secondo i dati provvisori dell’Osservatorio Turistico Regionale, gli arrivi sono aumentati del 5,7% e i pernottamenti del 12,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a 177.433.

«La Polonia è un mercato strategico per il turismo ligure, con risultati che confermano il crescente interesse verso la nostra regione – dichiara l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi –. Nei primi nove mesi del 2026 le presenze dei turisti polacchi sono aumentate del 12,5%, un dato che ci incoraggia a rafforzare le attività di promozione. Stiamo investendo su più fronti: dalla partecipazione alla fiera ITTF di Varsavia, insieme a Meet in Liguria, al Roadshow Buy Italy, che favorirà l’incontro tra operatori e buyer, fino alla campagna digitale su Google e YouTube. Vogliamo raccontare una Liguria ricca di esperienze, dalla costa ai borghi dell’entroterra, valorizzando le nostre eccellenze enogastronomiche. L’obiettivo è consolidare la presenza sui mercati internazionali, creare nuove opportunità per le imprese e favorire soggiorni durante tutto l’anno».

Ad aprire il calendario sono gli appuntamenti della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, organizzati a Varsavia il 17 e 18 novembre in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura. La prima giornata, ospitata da quest’ultimo, è stata dedicata alla presentazione della Liguria come destinazione turistica a circa 90 invitati tra tour operator, agenzie di viaggio, giornalisti specializzati e influencer. Il programma comprende anche una tappa del Campionato Mondiale del Pesto e una degustazione di specialità regionali.

Alle iniziative partecipano attrici, giornalisti, conduttori televisivi e creator polacchi, i cui profili Instagram, Facebook, TikTok e YouTube raggiungono complessivamente, secondo le stime, tra 700 e 900 mila follower. Il loro coinvolgimento punta ad ampliare la conoscenza del territorio e delle sue produzioni attraverso i social.

L’hotel Raffles Europejski Warsaw ospita invece una serata rivolta a circa 100 rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, dedicata alle relazioni economiche e culturali tra Italia e Polonia. Nel menu figurano alcuni piatti della tradizione ligure: trofie al pesto, acciughe ripiene, frisceu, pandolce genovese e pinolate, accompagnati da Rossese e Vermentino.

«La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo è un’opportunità per far conoscere a Varsavia le tradizioni della Liguria e per rafforzare i rapporti con le istituzioni e il mondo imprenditoriale polacco – dichiara Massimiliano Nannini, capo di gabinetto della presidenza di Regione Liguria –. Ringrazio l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura per aver costruito con Regione Liguria queste due giornate. Il dialogo con il pubblico polacco proseguirà inoltre anche sulle pagine di Gazzetta Italia, importante vetrina per le nostre eccellenze».

Dal 19 al 21 novembre la regione parteciperà all’ITTF – International Travel & Tourism Fair di Varsavia, in co-marketing con Meet In Liguria. Lo stand riprenderà l’immagine coordinata già utilizzata nelle principali fiere internazionali, con fotografie della costa, dell’entroterra e richiami all’enogastronomia e all’artigianato locale. Gli operatori presenti illustreranno l’offerta del territorio attraverso materiali informativi e incontri con i visitatori.

La promozione proseguirà dal 1° al 3 dicembre con il Roadshow Buy Italy 2026, in programma a Cracovia, Poznań e Varsavia. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione e organizzata dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia, prevede circa 90 buyer e 900 incontri B2B distribuiti nelle tre città. L’obiettivo è mettere in contatto le imprese turistiche italiane con gli acquirenti polacchi specializzati nel segmento leisure.

Regione Liguria partecipa all’organizzazione insieme all’Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio, con il coinvolgimento di ENIT. Sono attesi circa 30 operatori italiani, impegnati in appuntamenti commerciali, momenti di networking e presentazioni delle destinazioni. La tappa conclusiva nella capitale comprenderà anche un incontro con la stampa locale. Per le aziende liguri sarà un’occasione per proporre direttamente i propri servizi a chi organizza e commercializza viaggi, sviluppando nuovi contatti professionali.

Spazio anche all’editoria, con una vetrina dedicata all’entroterra imperiese. Apricale sarà protagonista della copertina di gennaio 2027 di Gazzetta Italia, rivista bilingue italo-polacca attiva dal 2010 e specializzata nelle relazioni culturali, economiche e turistiche tra i due Paesi. Il titolo scelto, «I meravigliosi borghi d’Italia: Apricale», accompagnerà un approfondimento sulla storia e sulle caratteristiche del paese, offrendo visibilità anche al patrimonio dei centri storici liguri.

A completare il programma è la campagna video su Google e YouTube, avviata il 16 novembre e attiva per due settimane su tutto il territorio polacco. I contenuti, visibili su smartphone e televisori, mostrano la varietà dei paesaggi regionali, dal mare alle colline, dai borghi ai sentieri panoramici. L’iniziativa si rivolge soprattutto agli utenti interessati ai viaggi e alla scoperta di nuove destinazioni.