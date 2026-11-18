Parigi. La Regione Liguria ha promosso nella capitale francese, insieme al Consolato generale d’Italia e alla Maison de l’Italie, l’iniziativa «L’anima della gastronomia ligure. Prodotti d’eccellenza tra tradizione e innovazione», nell’ambito della settimana della cucina italiana nel mondo.

L’evento, dedicato alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari e alla promozione del territorio sui mercati internazionali, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Piana, del console generale Jacopo Albergoni, del rappresentante permanente d’Italia presso l’Unesco Liborio Stellino, di Antonio Bettanini del Comitato italiano per la Maison de l’Italie e del giornalista e autore Daniele Zappalà. Presente anche la direttrice della struttura Maria Chiara Prodi.

«La settimana della cucina italiana nel mondo rappresenta un’occasione per promuovere le nostre eccellenze e raccontare la Liguria attraverso i suoi prodotti, le sue tradizioni e il lavoro delle sue imprese – ha dichiarato Piana –. Dall’olio Riviera Ligure Dop alle Olive Taggiasche Liguri Igp, dal Basilico Genovese Dop ai nostri vini, queste produzioni racchiudono la storia di una regione e delle persone che la custodiscono. Non rappresentano soltanto qualcosa di buono da portare sulle tavole, ma costituiscono un valore economico, sociale e culturale per il territorio».

«La cucina è un linguaggio universale e uno degli strumenti di promozione più efficaci che abbiamo a disposizione – ha proseguito l’assessore –. Valorizzare le nostre produzioni significa sostenere agricoltori, pescatori e imprese, rafforzare la presenza della Liguria sui mercati internazionali e creare nuove opportunità anche per il turismo. Il riconoscimento Unesco della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità conferma il valore di una tradizione che unisce identità, cultura e convivialità. Come Regione vogliamo continuare a sostenere questo patrimonio e chi ogni giorno lavora per mantenerlo vivo».