La letteratura del Sud protagonista ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo

Sanremo. La letteratura del Sud sarà protagonista dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo. Martedì 3 novembre, alle 16.30, il teatro della casa da gioco ospiterà un incontro dedicato agli scrittori meridionali che hanno contribuito a innovare la narrativa italiana. Parteciperanno Domenico Calabria, Francesco De Nicola e Marino Magliani.

Il professor Francesco De Nicola si concentrerà sulle figure di Andrea Camilleri, Leonardo Sciascia e Giovanni Verga. Domenico Calabria, esperto di letteratura calabrese, parlerà di Mario La Cava e del suo rapporto con Fortunato Seminara, mentre Marino Magliani approfondirà l’opera di Rocco Scotellaro. Al centro dell’intervento di De Nicola, in particolare, il contributo degli autori siciliani all’evoluzione del romanzo italiano.

«Nella narrativa italiana sono stati numerosi gli scrittori che hanno portato novità: da Giovanni Verga, che ha superato i modelli patriottico-sentimentali per affrontare in termini di verismo le realtà sociali del suo tempo, a Luigi Pirandello, che ha raccontato l’imprevedibilità delle sorti umane, da Elio Vittorini, che ha affrontato con il neorealismo i temi della lotta partigiana, a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che si è calato nella storia passata per verificare che nulla è cambiato nel presente, da Leonardo Sciascia, che coraggiosamente ha denunciato la mafia, ad Andrea Camilleri, che ha inventato un italo-siciliano capace di attirare grandi attenzioni sul giallo italiano: tutti autori di grande talento e inventiva che hanno trasformato la narrativa italiana», spiega il professore.

Domenico Calabria è giornalista, editore, scrittore e operatore culturale. Presiede il Caffè Letterario «Mario La Cava» di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, e ricopre un ruolo nell’organizzazione e nella giuria del premio dedicato all’autore, curando incontri e rassegne per valorizzare la produzione del Meridione. Nel 1999 ha fondato il periodico èItalia, assumendone la direzione editoriale, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze nazionali nel mondo. Il progetto ha ricevuto anche l’attenzione del presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi e dal 2016 prosegue nella versione digitale ItalPlanet.it. Svolge attività di Communication Relations Manager per la Business Community Committee di Assocamerestero e fa parte del board della Camera di Commercio Italiana per l’Estero di San Paolo.

Francesco De Nicola ha insegnato letteratura italiana all’Università di Genova dal 1971 al 2021 e dal 2015 tiene un corso della stessa materia nell’ateneo di Granada. Si occupa prevalentemente di autori dell’Ottocento e del Novecento e ha pubblicato decine di libri, tra cui monografie su Fenoglio, Vittorini, gli scrittori dell’emigrazione e della Grande Guerra, oltre ad alcune lettere inedite di Ungaretti. Dal 2001 presiede il Comitato di Genova della Dante Alighieri. In occasione del VII centenario dantesco ha pubblicato il saggio Dante tra noi e organizzato una trentina di incontri sulla Divina Commedia. Per Ares ha curato la raccolta La poesia è un respiro. Lettere a Giovanni Descalzo ed è autore del volume Profilo Camillo Sbarbaro. Scrivere per vivere.