Diano Marina. Inaugurata oggi la mostra personale “La Gioia di vivere” dell’artista Luciano Bianchini, che esporrà a Palazzo del parco, nella Sala Mostre “Rodolfo Falchi” sino al 5 dicembre prossimo e che rappresenta il penultimo appuntamento del ricco calendario della Sala Mostre del palazzo.

Classe 1948, Luciano Bianchini nasce a Verona e dal 2012 risiede a Diano Marina; sin da giovane animato da una spiccata predisposizione per il disegno e il colore, ha partecipato a numerose mostre collettive, dedicando le sue opere a temi naturalistici e rappresentazioni di vita quotidiana.

Tra i suoi principali soggetti spiccano i giochi di bambini sulle onde e sulla spiaggia, fiori, paesaggi marini e barche, caratterizzati da uno stile sintetico ed immediato, fatto di pennellate fluide e colori vivaci che trasmettono sensazioni di serenità e gioia di vivere.

La mostra sarà visitabile sino al 5 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30, e sabato e domenica dalle 1-12.30/16.30-18.

Per informazioni e prenotazioni:

Il biglietto di ingresso è di 5 € a iscritto.

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it www.iisl.it.

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