La Fezzanese piega la Sanremese sotto la pioggia
Scarlino e un capolavoro di Bruccini firmano il successo verde
Sanremo. Vittoria per la Fezzanese che, sul terreno pesante del Campo Sportivo “Bruno Ferdeghini” di La Spezia, supera la Sanremese per 2-1 nella tredicesima giornata di campionato di Serie D (Girone A).
La pioggia caduta prima e durante la ripresa ha reso difficile giocare, ma i verdi hanno risposto con organizzazione, sacrificio e qualità.
Decisivo il primo tempo: al 4′ Scarlino sblocca su assist di prima intenzione di capitan Bruccini (avviato da Scremin), mentre al 27′ proprio Bruccini raddoppia con una potente conclusione all’incrocio dei pali su punizione battuta rapidamente da Scarlino. Nel mezzo, reazione ospite con Racot (12′ e 14′, chiuso in angolo da una scivolata di Cepele) e tentativi verdi di Nicolini (32′) e dell’asse Scarlino-Rosati-Morelli (36′).
Nella ripresa il maltempo aumenta d’intensità, ma la Fezzanese resta in partita: dopo un colpo di tacco di Nicolini (7′) e una conclusione di Morelli deviata da Sposito (12′), al 18′ Costantino accorcia le distanze per la Sanremese su sponda aerea. I padroni di casa sfiorano il tris su punizione di Bruccini (31′), sul successivo angolo con Rosati (32′) e al 39′ ancora con Rosati su assist di Beccarelli (servito da Tognoni). Dopo quattro minuti di recupero arriva il fischio finale per tre punti meritati.
Tabellino
Fezzanese – Sanremese 2-1 (fine p.t. 2-0)
FEZZANESE: Sanguineti, Nicolini (8’st Beccarelli), Scarlino (24’st Tognoni), Bruccini (cap.), Morelli (27’st Conte), Scieuzo, Vannucci (24’st Medusei), Scremin, Rosati, Cepele, Giammarresi (35’st Corrado M.). A disposizione: Mazzola, Rapallini, Bastianelli, Campana. Allenatore: Ponte.
SAMREMESE: Sposito, Grosso, Costantino, Ganz (24’st Czech), Monticone (cap), Rota, Girgi, Appiah (1’st Cavaliere), Usai (33’st Cipriani), Cheshmedjiev (15’st Melis), Racot (1’st Nguegang). A disposizione: Bohli, Di Fino, Gonzalez Perez, Anzalone. Allenatore: Festa.
Arbitro: Carpentiere Alessandro Pio di Barletta. Assistenti: Lefosse Francesco Giuseppe di Torino, Di Legge Giacomo di Pisa. Marcatori: 4’pt Scarlino (F), 27’pt Bruccini (F), 18’st Costantino (S) Ammoniti: Nicolini (F), Scieuzo (F), Cheshmedjiev (S), Racot (S) Recupero: 1′ primo tempo, 4′ secondo tempo