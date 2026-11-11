La cultura passa anche dalla pasta: Alessandro Carassale porta la storia del Ponente ligure a Parma

Imperia. Oltre 50 pastifici attivi nel Ponente ligure già a metà Settecento, specializzati nella produzione di trenette, corzetti e maccheroni. È una delle scoperte che Alessandro Carassale presenterà a Parma durante il convegno internazionale “Condire la pasta. Industrie, culture e linguaggi tra Medioevo ed età contemporanea“, in programma dal 19 al 21 novembre 2026. Unico studioso della Liguria tra i relatori, Carassale porterà all’attenzione di accademici ed esperti di storia dell’alimentazione una ricerca basata su documenti inediti, che ricostruisce le origini dell’attività manifatturiera nel territorio imperiese tra Seicento e Settecento.

Al centro dell’indagine figurano Porto Maurizio, Sanremo, Taggia e Diano, dove le fonti archivistiche hanno permesso di individuare le prime fabbriche specializzate nella lavorazione di formati ancora presenti sulle nostre tavole. Una realtà economica articolata, sviluppatasi ben prima dell’affermazione dei grandi marchi industriali. «La ricerca condotta negli archivi di stato liguri e all’estero ha condotto a risultati di estremo interesse – spiega Alessandro Carassale –. Ad esempio la scoperta a Porto Maurizio, Sanremo, Taggia e Diano delle prime fabbriche di pasta specializzate in trenette, corzetti o maccaroni, tipi che oggi si ritrovano sulle nostre tavole. A metà Settecento il loro numero superava addirittura le 50 unità. Di notevole interesse è stato anche lo studio di ricettari nobiliari e degli ordini conventuali, che hanno rivelato condimenti a base di verdure, pesce o abbondante formaggio parmigiano. Un insieme di saperi e competenze, insomma, da scoprire, che pone le basi della grande industria imperiese, concentrata intorno all’Agnesi».

L’indagine restituisce così un quadro delle abitudini gastronomiche dell’epoca, attraverso testimonianze che documentano non soltanto tecniche di lavorazione e commerci, ma anche preparazioni diffuse nelle cucine aristocratiche e religiose. Un patrimonio di conoscenze che contribuisce a ricostruire il percorso dalle botteghe artigianali allo sviluppo del settore alimentare moderno. L’intervento, intitolato «Fidelli e maccaroni di ogni sorte. Tipi di pasta e condimenti nella Liguria occidentale del Settecento», è previsto giovedì 19 novembre alle 11, nell’aula magna dell’Università di Parma, durante la sessione dedicata alle circolazioni mediterranee, alle produzioni e ai consumi, coordinata da Stefano D’Atri.

L’appuntamento scientifico coinvolge l’Università di Parma, i Musei del Cibo, l’IEHCA Villa Rabelais e il Centro interuniversitario di studi e ricerche sulla storia delle paste alimentari in Italia. Il programma affronta il rapporto tra gastronomia, economia, identità culturale e trasformazioni sociali dal Medioevo all’età contemporanea.