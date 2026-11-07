La cucina italiana patrimonio Unesco, assessore Lombardi a Imperia: «L’enogastronomia è una leva per il turismo»

Imperia. Trasformare le eccellenze gastronomiche liguri in esperienze turistiche, mettendo in rete produttori, ristoratori, strutture ricettive e operatori del settore. È la sfida indicata dall’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale, Luca Lombardi, intervenuto questa mattina a Imperia al convegno «La Cucina Italiana tra tradizione e cultura. Celebrazione del Patrimonio Unesco», organizzato nell’ambito delle iniziative Mirabilia con ISNART e la Camera di Commercio Riviere di Liguria, in occasione della 26ª edizione di OliOliva.

Al centro dell’incontro il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità Unesco, arrivato nel dicembre 2025, e le opportunità offerte dal turismo enogastronomico per valorizzare le identità locali e sostenere le economie dei territori.

«In Liguria ogni prodotto tipico racconta un paesaggio, una comunità, una tradizione – ha dichiarato Lombardi –. Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze gastronomiche attraverso esperienze capaci di coinvolgere il visitatore. Una degustazione, una visita in cantina o in un frantoio diventano occasioni per conoscere le persone, la storia e l’identità dei luoghi».

Durante il convegno è stata evidenziata la necessità di costruire itinerari integrati, capaci di collegare le produzioni locali a borghi, cultura, natura e attività outdoor. Un’opportunità per la Liguria, che può contare su un patrimonio diffuso: dai frantoi del Ponente ai vigneti terrazzati delle Cinque Terre.

«Il turismo enogastronomico coinvolge un’intera filiera, dall’agricoltura alla ristorazione, dall’artigianato all’accoglienza, e rappresenta un’opportunità concreta per le piccole imprese e i borghi dell’entroterra – ha aggiunto l’assessore –. Vogliamo investire sulla qualità delle esperienze, sulla professionalità dell’accoglienza e sulla collaborazione tra operatori, costruendo un’offerta capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno».