La Croce Rossa lancia il “Volontariato a Progetto”, un’iniziativa rivolta a chiunque desideri fare la propria parte

L’innovazione più importante del “Volontariato a Progetto” riguarda le modalità di accesso. Per partecipare non sarà necessario seguire il lungo e articolato corso di formazione tradizionale. Basterà un impegno di meno di due ore, completamente online, attraverso la visione di alcune pratiche “video pillole” su YouTube, affiancate da una breve formazione sulla sicurezza.

Per richiedere maggiori informazioni o per aderire all’iniziativa, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito web pontedassio.cri.it/natale2026 oppure scrivere una mail a pontedassio@cri.it. In alternativa, è possibile contattare la sede al numero 0183 279700 o via WhatsApp/telefono al 333 169 4742. È inoltre possibile rimanere aggiornati seguendo i canali ufficiali della Croce Rossa di Pontedassio su Facebook e Instagram.

«Questa innovativa formula permette a tutti, anche a chi ha una vita frenetica e non ha la possibilità di impegnarsi in modo continuativo, di poter essere protagonista di un’attività importante per il territorio», spiega Paolo Cossu, presidente del Comitato CRI di Pontedassio, «Il confezionamento dei doni natalizi ci consentirà di raccogliere fondi essenziali per acquistare sia materiale sanitario per le nostre ambulanze, sia prodotti di prima necessità per le famiglie in difficoltà che assistiamo. La formazione è ridotta al minimo, non si diventa Soci e non è richiesta alcuna quota associativa così come non ci sono obblighi per turni futuri. Anche chi potrà dedicarci solo una mezza giornata sarà accolto a braccia aperte.»

«In CRI questa formula di volontariato esiste da qualche tempo, ma per noi è la prima volta ed in zona siamo al momento gli unici ad averla attivata», conclude il presidente Cossu, «Insieme a me, si occuperà di gestire l’iniziativa la referente Lorenza Mutero, che ringrazio per l’impegno e che seguirà l’attività sul campo in prima persona.»