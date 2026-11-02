Per gli altri|
La Croce Rossa di Ventimiglia lancia la vendita dei calendari: un piccolo gesto per sostenere le attività di assistenza
Per informazioni e acquisti è possibile contattare il Comitato di Ventimiglia al numero 0184 232060, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12
Ventimiglia. Un piccolo gesto per sostenere chi ogni giorno è al servizio delle persone più fragili. Il Comitato di Ventimiglia della Croce Rossa Italiana, presieduto da Alfredo Tiberi, promuove la vendita dei calendari: un’iniziativa pensata per raccogliere fondi da destinare alle attività di assistenza e solidarietà portate avanti sul territorio.
«Sostieni la Croce Rossa con un piccolo gesto»: è questo il messaggio scelto per accompagnare la campagna, che invita cittadini e sostenitori ad acquistare il calendario e contribuire concretamente alle iniziative del comitato intemelio.
Il ricavato permetterà di sostenere le attività di assistenza, aiutare le persone in difficoltà e rafforzare la presenza dei volontari accanto a chi ha più bisogno. Un contributo che, anche se piccolo, può fare la differenza e aiutare la Croce Rossa a proseguire il proprio impegno quotidiano al servizio della comunità.
Per informazioni e acquisti è possibile contattare il Comitato di Ventimiglia al numero 0184 232060, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.
Un’occasione per sostenere concretamente il lavoro dei volontari e portare nelle proprie case, attraverso un calendario, un messaggio di solidarietà e vicinanza.