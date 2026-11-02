La Croce Rossa di Ventimiglia lancia la vendita dei calendari: un piccolo gesto per sostenere le attività di assistenza

Ventimiglia . Un piccolo gesto per sostenere chi ogni giorno è al servizio delle persone più fragili. Il Comitato di Ventimiglia della Croce Rossa Italiana , presieduto da Alfredo Tiberi , promuove la vendita dei calendari : un’iniziativa pensata per raccogliere fondi da destinare alle attività di assistenza e solidarietà portate avanti sul territorio.

«Sostieni la Croce Rossa con un piccolo gesto»: è questo il messaggio scelto per accompagnare la campagna, che invita cittadini e sostenitori ad acquistare il calendario e contribuire concretamente alle iniziative del comitato intemelio.