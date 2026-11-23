Sanremo. Si è concluso domenica 22 novembre il primo stage tecnico di Point Fighting organizzato dall’Indomita Sanremo con Francesca Ceci, una delle atlete più titolate della kickboxing italiana e internazionale. Due giornate articolate in quattro allenamenti, che hanno visto una grande partecipazione e un notevole entusiasmo da parte dei ragazzi e delle ragazze della società.

Francesca Ceci vanta un curriculum sportivo di assoluto prestigio. Ha iniziato il proprio percorso all’età di appena tre anni e mezzo, costruendo negli anni una carriera ricca di successi: cinque volte campionessa mondiale WAKO, cinque volte campionessa europea WAKO, quindici volte campionessa italiana e medaglia d’oro ai Giochi Olimpici Europei di Cracovia 2023. A questi risultati si aggiungono numerosi riconoscimenti al merito sportivo conferiti nel corso della sua carriera. Un palmarès straordinario, al quale Francesca affianca altrettante qualità nell’insegnamento. Durante le due giornate ha saputo trasmettere le proprie conoscenze tecniche con una chiarezza e una naturalezza sorprendenti, rendendo comprensibili anche gli aspetti più complessi del Point Fighting. Una capacità accompagnata da passione, carisma e grande attenzione verso ogni partecipante.

A rendere particolarmente coinvolgente l’esperienza è stata anche la sua capacità di comunicare con i ragazzi e le ragazze, dai più piccoli ai più grandi, creando un rapporto diretto e spontaneo. Francesca ha condiviso alcuni momenti significativi del proprio percorso sportivo, raccontando esperienze che hanno suscitato interesse, curiosità e motivazione nei partecipanti, coinvolti con entusiasmo in tutte e quattro le sessioni di allenamento.

Lo stage segna l’inizio di un progetto fortemente voluto dall’Indomita Sanremo, che da sempre attribuisce grande importanza alla formazione e alla crescita tecnica. La collaborazione con Francesca Ceci prevede incontri mensili programmati, rivolti principalmente a tutti gli atleti della società, agonisti e non, e al suo staff tecnico. L’obiettivo è costruire un percorso continuativo, nel quale ogni appuntamento permetta di approfondire gli aspetti tecnici e tattici della disciplina, consolidare quanto appreso e sviluppare progressivamente nuove competenze.

Il prossimo appuntamento è già fissato per sabato 19 e domenica 20 dicembre, quando Francesca tornerà all’Indomita Sanremo per proseguire il programma.