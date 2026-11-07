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Campionato italiano di karate Fijlkam
Karate Wado Ryu Camporosso/Bordighera
Bordighera
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Francesco Ciccia
Paolo Conte
Samuele Morese

Soddisfazione

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Karate, Samuele Morese conquista la qualificazione ai Campionati italiani

7 novembre 2026 | 18:12
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di Redazione

Redazione

Karate, Samuele Morese conquista la qualificazione ai Campionati italiani

Atleta della scuola Karate Wado Ryu Camporosso/Bordighera

Quiliano. Importante risultato per la scuola Karate Wado Ryu Camporosso/Bordighera, protagonista alle qualificazioni per il Campionato italiano di karate Fijlkam, svoltesi a Quiliano, in provincia di Savona.

A mettersi in evidenza nella propria categoria è stato Samuele Morese, atleta della società, che al termine di un percorso di qualificazione caratterizzato da impegno e diverse prove di gara è riuscito a conquistare il pass per la fase nazionale.

Morese sarà quindi tra i protagonisti del Campionato italiano, in programma il prossimo 29 novembre a Vigevano. In gara è stato seguito dal tecnico Paolo Conte.

Grande soddisfazione per i tecnici Paolo Conte e Francesco Ciccia della scuola Karate Wado Ryu, che vedono premiato il lavoro svolto in palestra e la costanza dimostrata dall’atleta nel corso della preparazione. Un risultato che porta ancora una volta il nome della società di Camporosso e Bordighera su un palcoscenico nazionale.