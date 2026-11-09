Judo, Tsukuri Ventimiglia protagonista ai Campionati nazionali CSEN: 12 medaglie e quinto posto per società

Ventimiglia. La Tsukuri Judo Ventimiglia torna dai Campionati Nazionali CSEN di Riccione con un bottino di tutto rispetto: 12 medaglie, di cui tre d’oro, tre d’argento e sei di bronzo, e un prestigioso quinto posto nella classifica generale per società. Un risultato che premia il lavoro della squadra e l’impegno dei venti atleti ventimigliesi scesi sul tatami nelle giornate del 7 e 8 novembre.

A conquistare il titolo di campione nazionale nelle rispettive categorie sono stati Gabriele Friuli, Simone Catassi e Luigi Friuli, autori di prestazioni che hanno permesso al club di salire per tre volte sul gradino più alto del podio.

Medaglia d’argento per Sofia Mancarella, Ludovico Berlingo e Salvatore Pitura, mentre sono sei i bronzi conquistati da Leonardo Pitura, Viola Trucchi, Sebastiano Orlando, Gabriele Catassi, Sara Orlando e Davide Parisio.

Importanti anche gli altri piazzamenti ottenuti dagli atleti della Tsukuri. Quinto posto per Soraya Rustico, Dylan Wandjom e Samuele Marchetta, settimo per Martina Orlando e nono per Antonio Mancarella, Pietro Marchetta, Andrea Morsia e Marco Chicchiero.

Il quinto posto nella graduatoria per società rappresenta un riconoscimento significativo per tutto il gruppo, perché arriva dalla somma dei risultati individuali e dal contributo di ciascun componente della squadra. Dietro le medaglie ci sono mesi di allenamenti, costanza e sacrifici, sotto la guida del direttore tecnico Cristian Di Franco e dello staff tecnico, che ha seguito i ragazzi sia nella preparazione sia durante le competizioni.

Non sono mancati, per alcuni atleti, l’emozione e la tensione di una manifestazione nazionale, con l’attesa e la pressione della gara che hanno inevitabilmente inciso sulle prestazioni. Ma anche queste esperienze fanno parte della crescita sportiva: imparare a gestire le difficoltà, accettare una sconfitta e ripartire con nuovi obiettivi sono insegnamenti importanti quanto una medaglia.

È proprio questo, del resto, lo spirito del judo portato avanti quotidianamente dalla Tsukuri: uno sport che non si limita al risultato agonistico, ma trasmette valori come rispetto, disciplina, autocontrollo e fiducia nelle proprie capacità. Senza dimenticare l’importanza del gruppo, della solidarietà tra compagni e del coraggio di mettersi alla prova.

Un ringraziamento particolare va anche alle famiglie, presenza fondamentale nel percorso degli atleti, che con il loro sostegno accompagnano i ragazzi durante tutta la stagione sportiva.