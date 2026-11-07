Judo, Francesco Quaglia agli Assoluti A2: vittoria al primo turno, poi lo stop

Bordighera. Una vittoria al Golden Score e uno stop al secondo turno. Si è conclusa così l’esperienza di Francesco Quaglia, atleta del Judo Club Simonazzi di Bordighera, alla finale nazionale del Campionato Italiano Assoluto A2, disputata sabato 7 novembre al PalaPellicone di Ostia.

Il giovane judoka, Cadetto al terzo anno e cintura nera, ha gareggiato nella categoria 66 chilogrammi, confrontandosi con atleti Juniores e Seniores, quindi potenzialmente più esperti e con una maggiore maturità agonistica.

Un banco di prova impegnativo, affrontato con determinazione. Nel primo incontro Quaglia è riuscito a conquistare la vittoria al Golden Score, il prolungamento del combattimento previsto quando il tempo regolamentare non basta a decretare un vincitore. Il successo è arrivato per il raggiungimento del limite di ammonizioni da parte dell’avversario.

Nel secondo combattimento il portacolori bordigotto ha provato ad anticipare l’iniziativa dell’avversario con un’azione di sen no sen, ma è stato poi sorpreso dalla tecnica decisiva. La mancata qualificazione ai recuperi ha decretato la fine della sua gara.

Resta comunque positiva l’esperienza maturata in una competizione nazionale di alto livello, affrontata da atleta ancora appartenente alla categoria Cadetti. Un’occasione di crescita e confronto che permetterà di individuare nuovi aspetti su cui lavorare in vista dei prossimi appuntamenti.

«Sono orgoglioso di Francesco per come ha affrontato questa giornata – commenta Filippo Quaglia, presidente e tecnico del Judo Club Simonazzi –. Presentarsi agli Assoluti ancora da Cadetto significa accettare una sfida impegnativa. Vincere il primo incontro al Golden Score è un segnale concreto del lavoro che sta facendo. Il secondo combattimento ci lascia aspetti da analizzare e sui quali migliorare: torneremo in palestra per questo».

La trasferta di Ostia si inserisce in un progetto sportivo più ampio, con il quale la società bordigotta punta ad accompagnare i giovani atleti in un percorso di crescita, offrendo loro occasioni di confronto e possibilità di misurarsi progressivamente con livelli agonistici sempre più elevati.

«Quando il gioco si fa duro, bisogna avere il coraggio di continuare a giocare – aggiunge Quaglia –. Nel nostro sport significa prepararsi meglio, allenarsi con continuità e affrontare il confronto anche quando mette in evidenza i nostri limiti».

Un percorso che coinvolge anche le famiglie. «Ai genitori chiedo di credere nelle possibilità dei propri figli e di investire nella loro crescita. Significa dedicare tempo, dare continuità agli allenamenti, rendere possibili le trasferte e sostenerli soprattutto quando arriva una delusione. Nessuno può promettere una medaglia, ma possiamo lavorare seriamente perché ogni atleta abbia l’opportunità di esprimere il proprio potenziale».

Il tecnico richiama infine il significato della disciplina: «Nel nome judo, dō significa via, un cammino. Il nostro compito è indicare quella strada e accompagnare i ragazzi mentre imparano a percorrerla, insegnando loro a scegliere un obiettivo e a sostenerlo anche nelle giornate difficili».