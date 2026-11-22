Accompagnata dal maestro Alberto Ferrigno, la giovane atleta taggese ha disputato due incontri combattuti, dimostrando carattere, tecnica e grande determinazione. Nel primo incontro Martina si è imposta con autorità, mentre nel secondo ha dovuto cedere il passo all’avversaria, chiudendo comunque la gara con un prestigioso quinto posto a livello nazionale. Un risultato che vale ancora di più perchè apre le porte alla Finale A1, in programma a Ostia domenica 13 dicembre, dove Martina si confronterà con le migliori atlete d’Italia della sua categoria.