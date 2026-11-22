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Judo Club Sakura, grande soddisfazione in casa grazie ai risultati dell’atleta Martina Liparoti
22 novembre 2026 | 13:16
La giovane taggese ha conquistato un ottimo quinto posto al Campionato Italiano Esordienti B nella sua categoria
Arma di Taggia. Grande soddisfazione in casa del Judo Club Sakura Arma di Taggia Asd. Martina Liparoti conquista un ottimo quinto posto al Campionato Italiano Esordienti B – A2 kg. -36 andato in scena sabato 21 e domenica 22 novembre al PalaPellicone di Ostia.
Accompagnata dal maestro Alberto Ferrigno, la giovane atleta taggese ha disputato due incontri combattuti, dimostrando carattere, tecnica e grande determinazione. Nel primo incontro Martina si è imposta con autorità, mentre nel secondo ha dovuto cedere il passo all’avversaria, chiudendo comunque la gara con un prestigioso quinto posto a livello nazionale. Un risultato che vale ancora di più perchè apre le porte alla Finale A1, in programma a Ostia domenica 13 dicembre, dove Martina si confronterà con le migliori atlete d’Italia della sua categoria.
«Siamo orgogliosissimi di Martina» il commento degli insegnanti tecnici Alberto ed Alessio Ferrigno, «ha lottato con cuore e intelligenza, questo quinto posto è il frutto del suo impegno quotidiano in palestra.»
Ora testa alta e sguardo ai prossimi impegni.