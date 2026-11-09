Ju Jitsu, il Judo Club Sakura Arma di Taggia protagonista a La Spezia: primo posto nella classifica per società

La Spezia. Una domenica da incorniciare per il Judo Club Sakura Arma di Taggia, che domenica 8 novembre ha conquistato risultati di grande prestigio al Palazzetto Comunale Prati Fornola di La Spezia, in occasione di una giornata interamente dedicata al ju jitsu, con oltre 300 atleti in gara.

La manifestazione si è articolata in due appuntamenti: al mattino il Campionato Regionale di ju jitsu, riservato agli atleti liguri, e nel pomeriggio il Bianchi Defence, competizione aperta anche alle società di altre regioni, con la partecipazione di club provenienti da Toscana e Piemonte.

Il Sakura ha iniziato la giornata nel migliore dei modi, schierando due atleti nella specialità Fighting System del Campionato Regionale. Entrambi sono saliti sul gradino più alto del podio: Mattia Salvi, primo nella categoria U16 -77 kg, e Victoria Nigro, medaglia d’oro nella categoria U18. Due ori su due, a conferma della preparazione e della competitività degli atleti del club.

Nel pomeriggio, in occasione del Bianchi Defence, è arrivata un’ulteriore conferma del valore della società di Arma di Taggia. Grazie a una vera e propria pioggia di medaglie, il Sakura ha conquistato il primo posto nella classifica generale per società.

Numerosi i piazzamenti ottenuti dagli atleti. Hanno conquistato il primo posto Maya Benvenuto, Luana Florio, Massimo Canavese, Gioacchino Pasquali, Diego Secchi, Saverio Taurini, Victoria Nigro, Mattia Salvi e Marta Cirelli. Secondo posto per Noemi Benvenuto e Arianna Porta, mentre Lorenzo Porta ha chiuso la competizione al terzo posto.

Un medagliere importante, costruito grazie a impegno, grinta, preparazione tecnica e spirito di squadra. Un risultato ancora più significativo considerando che alcuni ragazzi erano alla loro prima esperienza agonistica.