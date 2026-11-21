«Quello citato è solo uno dei tanti episodi di abbattimento di alberi in città, un vero e proprio stillicidio a cui è arduo stare dietro. È certamente tra i casi più eclatanti per visibilità, a fronte di una disagevole situazione stradale, a cui sappiamo però si può rimediare adottando tecniche già sperimentate e proposte all’amministrazione comunale.

I temi che oggi tornano di attualità – la scelta delle essenze, il rapporto tra radici e marciapiedi, l’incidenza del verde urbano sulla salute pubblica e sulla qualità dell’aria, la resilienza climatica della città – non sono nuovi per la nostra sezione. Sono temi che Italia Nostra Sanremo-Taggia ha affrontato nei propri convegni e nelle proprie conferenze, a partire da quella sugli alberi e sul patrimonio arboreo del ponente, con il supporto di competenti esperti in materia agraria, di verde urbano e del comparto salute. Un patrimonio di analisi tecniche, dati e proposte che la sezione ha messo a disposizione della cittadinanza e delle istituzioni, e che in settembre si è tradotto nella proposta di mozione inviata (insieme alla Sezione Ponente ligure) ai consiglieri delle città costiere con l’appello a un “atto di responsabilità” sul verde urbano, rimasta peraltro senza risposta.

Fermare il taglio – come unica scelta – è necessario, ma non basta. Vogliamo chiarezza sulla mancata attuazione delle nuove tecnologie per mantenere le alberature invece di abbatterle, su una mancata consulenza adeguata da parte di tecnici competenti in materia di conservazione del verde, sulle nuove essenze da piantare. Il patrimonio botanico del nostro territorio lo merita, per qualità e storicità. Il verde urbano non è un elemento decorativo: è un polmone che regola la temperatura, filtra l’aria, ombreggia strade e edifici. Un albero maturo che oggi viene abbattuto non è sostituito, nei fatti, da un giovane esemplare messo a dimora: per ricostruire un polmone verde equivalente a quello che si sta perdendo in via Padre Semeria e nelle aree urbane già interessate da abbattimenti serviranno decenni. Decenni durante i quali i cittadini che abitano lungo la via e nelle zone limitrofe si troveranno ad affrontare estati con temperature interne più alte con i costi economici e sanitari che ne derivano. Non è accettabile che interventi potenzialmente lesivi della biodiversità avvengano nella normalizzazione e nel silenzio.

Tante voci autorevoli di associazioni ambientaliste, anche nazionali, si sono levate a protesta di questa insopportabile aggressione al verde urbano sanremese, irragionevole, inconsueta, immotivata, più volte denunciata a livello locale. Di fronte ai tanti casi, di volta in volta denunciati da comitati e cittadini e nella sordità di questa amministrazione verso le esortazioni e le proposte innovative delle diverse associazioni ambientaliste, Italia Nostra Sanremo-Taggia si adopererà per mettere insieme le competenze e le energie di chi, con impegno e dedizione, studia da anni questi temi, ritenendo necessario fare un fronte unico e stabile di idee e interventi sul verde urbano, fondato su competenze agronomiche, arboricole e sanitarie reali, capace di dare sempre più forza e visibilità alla tutela del verde pubblico a difesa della cittadinanza perché questi temi diventino sempre più senso comune e non battaglie velleitarie e isolate.

Ora, a beneficio e per chiarezza di tutti, Italia Nostra chiede una risposta pubblica, diretta e responsabile al sindaco Alessandro Mager: con quali tempi certi e quale progetto organico e complessivo l’amministrazione intende ricostruire il polmone verde delle aree urbane già interessate da abbattimenti? Quali modalità? Quale essenza verrà messa a dimora e in quanti anni la città di Sanremo rivedrà un patrimonio arboreo equivalente a quello che oggi si sta perdendo?». Concludono dai comitati.