Imperia . «Come associazione politico-culturale Progetto Comune Sanremo , interveniamo con fermezza sull’attuale quadro politico della provincia di Imperia, esprimendo una dura condanna verso le dinamiche che stanno paralizzando e condizionando l’attività amministrativa dei principali comuni del territorio.

​Progetto Comune Sanremo sottolinea come l’attuale fase segni il tramonto politico di Claudio Scajola, evidenziando come il tentativo di preservare posizioni attraverso diktat e una fitta rete di fedelissimi e referenti locali, si riveli ormai anacronistico e privo di una reale visione progettuale per il futuro del territorio. A giudizio della nostra associazione, l’obiettivo non appare più essere il perseguimento di una linea politica chiara e condivisa, bensì il mero mantenimento di un sistema di potere personale.