Il commento|
«Istituzioni paralizzate da ambizioni personali», la condanna di Progetto Comune Sanremo sugli equilibri nell’imperiese
«Le amministrazioni comunali dovrebbero concentrarsi sulla risoluzione dei problemi concreti, dalle infrastrutture alla sanità, fino allo sviluppo economico e sociale, anziché restare ostaggio di logiche correntizie e giochi di palazzo»
Imperia. «Come associazione politico-culturale Progetto Comune Sanremo, interveniamo con fermezza sull’attuale quadro politico della provincia di Imperia, esprimendo una dura condanna verso le dinamiche che stanno paralizzando e condizionando l’attività amministrativa dei principali comuni del territorio.
Il dibattito politico locale risulta ormai subordinato a una contrapposizione interna alla famiglia Scajola, tra il presidente della Provincia, Claudio Scajola, e l’assessore regionale, Marco Scajola, le cui ripercussioni si riflettono direttamente sugli equilibri delle giunte comunali più rilevanti dell’imperiese.
Progetto Comune Sanremo sottolinea come l’attuale fase segni il tramonto politico di Claudio Scajola, evidenziando come il tentativo di preservare posizioni attraverso diktat e una fitta rete di fedelissimi e referenti locali, si riveli ormai anacronistico e privo di una reale visione progettuale per il futuro del territorio. A giudizio della nostra associazione, l’obiettivo non appare più essere il perseguimento di una linea politica chiara e condivisa, bensì il mero mantenimento di un sistema di potere personale.
Quando le istituzioni cessano di essere uno strumento al servizio della collettività per trasformarsi nel terreno di scontro di ambizioni personali e faide familiari, a pagarne il prezzo sono esclusivamente i cittadini, le amministrazioni comunali dovrebbero concentrarsi sulla risoluzione dei problemi concreti, dalle infrastrutture alla sanità, fino allo sviluppo economico e sociale, anziché restare ostaggio di logiche correntizie e giochi di palazzo.
Il movimento evidenzia, inoltre, le gravi conseguenze di questo approccio sulla tenuta democratica del territorio: una gestione della cosa pubblica autoreferenziale e distante dai bisogni reali alimenta inevitabilmente la sfiducia e il disincanto dell’elettorato. Questo fenomeno favorisce la crescita dell’astensionismo, una condizione che finisce per avvantaggiare proprio le forze politiche di destra, storicamente favorite da una minore partecipazione al voto.
Progetto Comune Sanremo ribadisce la necessità di un cambio di passo radicale, invitando le forze civiche e progressiste del territorio a costruire un’alternativa credibile, trasparente e realmente orientata al bene comune, libera da condizionamenti personalistici.»
Così in una nota Progetto Comune Sanremo.