Sei plessi aprono le porte alle famiglie per presentare l’offerta formativa, i laboratori e i progetti didattici

Sanremo. L’istituto comprensivo Sanremo Ponente apre le porte a genitori e futuri alunni con un calendario di incontri dedicati alla presentazione dei percorsi educativi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado.

Ad inaugurare il ciclo di appuntamenti sarà il plesso di Coldirodi, martedì 1° dicembre, dalle 16.15 alle 17.15, con la presentazione della secondaria di primo grado. Le visite proseguiranno nelle altre sedi, offrendo alle famiglie la possibilità di conoscere gli insegnanti, esplorare gli ambienti scolastici e approfondire le proposte didattiche.

L’offerta formativa spazia dai progetti interdisciplinari pomeridiani gratuiti ai laboratori creativi, artistici, scientifici, tecnologici e informatici. Ampio spazio è riservato alla promozione della lettura, con biblioteche digitalizzate e cataloghi consultabili online da studenti, docenti e genitori, oltre alle esperienze teatrali e musicali che culminano in uno spettacolo sul palcoscenico del Casinò di Sanremo.

Il programma comprende anche scambi culturali con l’estero, corsi gratuiti di inglese finalizzati al conseguimento della certificazione linguistica, iniziative sportive, percorsi di inclusione e cittadinanza attiva, educazione ambientale, stradale e alimentare. Completano le attività l’orto didattico, il progetto sci, le gite e le uscite sul territorio.

Particolare attenzione è dedicata alla continuità tra i diversi gradi di istruzione e alle proposte estive gratuite, dal supporto nello svolgimento dei compiti delle vacanze ai corsi di kayak e vela presso il centro velico di Ospedaletti.

Il calendario degli open day:

1° dicembre, dalle 16.15 alle 17.15: scuola secondaria di primo grado di Coldirodi;

9 dicembre, dalle 14.30 alle 16: scuola primaria di Ospedaletti;

9 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30: scuola secondaria di primo grado di Ospedaletti;

9 e 10 dicembre, dalle 10 alle 11.30: scuola dell’infanzia Asquasciati;

10 dicembre, dalle 14.30 alle 16.30: scuola primaria di Coldirodi;

14 dicembre, dalle 15.15 alle 16.15: scuola primaria Borgo Rodari;

15 dicembre, dalle 10.30 alle 11.30: scuola dell’infanzia Borgo Tinasso;

15 dicembre, dalle 14.30 alle 16: scuola primaria Asquasciati;

16 e 17 dicembre, dalle 10.30 alle 11.15: scuola dell’infanzia di Ospedaletti;

17 dicembre, dalle 17 alle 19: scuola secondaria di primo grado Nobel;

18 gennaio, dalle 17 alle 19: scuola secondaria di primo grado Nobel.