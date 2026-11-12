Isolabona, il sindaco contro demanio fluviale e ambientalisti: «Così non si possono pulire neppure i torrenti»
Lo sfogo su Facebook
Isolabona. «I fiumi non si possono né pulire, né dragare, non si possono bruciare i rami rimasti sulle rive. Questo c…. di demanio fluviale va abolito». Sono parole cariche di esasperazione, quelle scritte sulla propria pagina Facebook dal sindaco di Isolabona Andrea Lombardi, che non usa mezzi termini per attaccare apertamente i vincoli che regolano gli interventi sui corsi d’acqua e punta il dito contro gli ambientalisti.
Uno sfogo dai toni particolarmente accesi, con cui il primo cittadino denuncia le difficoltà che, a suo giudizio, impediscono di effettuare una corretta manutenzione degli alvei e delle sponde dei torrenti. Dalla pulizia alla rimozione dei detriti vegetali, fino al dragaggio, Lombardi mette in discussione un sistema di regole che ritiene eccessivamente restrittivo.
Nel mirino finisce soprattutto il demanio fluviale, per il quale il sindaco invoca apertamente l’abolizione. Non meno dura la critica agli ambientalisti, definiti provocatoriamente «scienziati»: «Devono capire che con i loro sistemi non si va da nessuna parte», scrive.
Un intervento che riporta l’attenzione su una questione particolarmente sentita nell’entroterra ligure, dove la manutenzione dei torrenti e la pulizia degli alvei rappresentano temi centrali anche in relazione alla prevenzione del rischio idrogeologico.
[Foto d’archivio]