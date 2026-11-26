«Il paese non ha bisogno di altre polemiche, ha bisogno di certezze, e Pira ha il dovere di darle»

Pieve di Teco. «È passato più di un mese dal mio intervento sulla possibile pedonalizzazione di corso Ponzoni. Da allora, a quanto mi risulta, non è arrivata alcuna risposta pubblica: nessun progetto illustrato, nessun atto, nessuna parola da parte di chi ha la responsabilità delle scelte. Mi rivolgo quindi direttamente al sindaco Enrico Pira, con spirito costruttivo e nell’unico interesse dei cittadini». Lo dichiara l’ex sindaco Alessandro Alessandri.

Continuo a ricevere sollecitazioni da residenti, commercianti, proprietari di immobili e persone che vivono e frequentano Pieve di Teco. Tutti hanno una domanda legittima: che cosa succederà al centro storico? Non si tratta di essere favorevoli o contrari alla pedonalizzazione. Si tratta di sapere se esista un progetto, quali siano le sue caratteristiche, quali regole si intendano adottare e con quali tempi. Da queste risposte dipendono scelte molto concrete: un commerciante deve poter programmare il futuro della propria attività; un proprietario deve sapere quale prospettiva avrà il proprio immobile; una famiglia deve poter decidere dove abitare; chi intende acquistare o ristrutturare una casa ha il diritto di conoscere il futuro della zona in cui investe.

Per questo chiedo al sindaco, personalmente, una dichiarazione pubblica che chiarisca:

– se esiste un progetto e quali ne sono i contenuti;

– se l’ipotesi di pedonalizzazione resta in campo, è rinviata o è accantonata;

– con quali tempi e quali regole, se si intende procedere.