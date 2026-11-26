Isola pedonale a Pieve di Teco, Alessandri: «Serve dichiarazione Sindaco sul futuro del centro storico»
«Il paese non ha bisogno di altre polemiche, ha bisogno di certezze, e Pira ha il dovere di darle»
Pieve di Teco. «È passato più di un mese dal mio intervento sulla possibile pedonalizzazione di corso Ponzoni. Da allora, a quanto mi risulta, non è arrivata alcuna risposta pubblica: nessun progetto illustrato, nessun atto, nessuna parola da parte di chi ha la responsabilità delle scelte. Mi rivolgo quindi direttamente al sindaco Enrico Pira, con spirito costruttivo e nell’unico interesse dei cittadini». Lo dichiara l’ex sindaco Alessandro Alessandri.
Continuo a ricevere sollecitazioni da residenti, commercianti, proprietari di immobili e persone che vivono e frequentano Pieve di Teco. Tutti hanno una domanda legittima: che cosa succederà al centro storico? Non si tratta di essere favorevoli o contrari alla pedonalizzazione. Si tratta di sapere se esista un progetto, quali siano le sue caratteristiche, quali regole si intendano adottare e con quali tempi. Da queste risposte dipendono scelte molto concrete: un commerciante deve poter programmare il futuro della propria attività; un proprietario deve sapere quale prospettiva avrà il proprio immobile; una famiglia deve poter decidere dove abitare; chi intende acquistare o ristrutturare una casa ha il diritto di conoscere il futuro della zona in cui investe.
Per questo chiedo al sindaco, personalmente, una dichiarazione pubblica che chiarisca:
– se esiste un progetto e quali ne sono i contenuti;
– se l’ipotesi di pedonalizzazione resta in campo, è rinviata o è accantonata;
– con quali tempi e quali regole, se si intende procedere.
Chiedo che sia il sindaco a parlare, e non altri, perché è stato lui ad annunciare l’idea e ad assumersene la responsabilità. Chiedo che lo faccia prima delle festività natalizie, perché le persone hanno bisogno di conoscere la direzione prima che qualunque cambiamento possa essere avviato. Una risposta chiara, anche se fosse «non esiste alcun progetto», sarebbe già un atto di rispetto verso la comunità. Il silenzio, su una questione che riguarda il cuore del paese, non è più sostenibile. Pieve di Teco non ha bisogno di altre polemiche. Ha bisogno di certezze, e il sindaco ha il dovere di darle».