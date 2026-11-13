Intelligenza artificiale in azienda, quattro webinar gratuiti della Camera di Commercio Riviere di Liguria

Economia e Lavoro

Primo appuntamento il 18 novembre: un percorso formativo per sviluppare idee imprenditoriali e acquisire nuovi clienti

Imperia. Quattro webinar gratuiti per imparare a utilizzare l’intelligenza artificiale nella creazione e nello sviluppo di un’attività. È l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria nell’ambito del progetto «Network CreaImpresa», con un percorso formativo online dal titolo «Dall’idea al mercato: validare e lanciare il tuo progetto d’impresa grazie alle nuove tecnologie AI».

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 18 novembre, dalle 17 alle 19, con un approfondimento dedicato al tema «AI, capire se la tua idea imprenditoriale risolve un problema reale».

«Il percorso è strutturato per guidare i partecipanti alla validazione dell’idea imprenditoriale e all’acquisizione dei primi clienti tramite gli strumenti forniti dall’AI», spiega l’ente camerale.

L’iniziativa si basa sui contenuti pratici dei «Quaderni d’impresa», la nuova collana editoriale tematica realizzata per accompagnare i neoimprenditori nell’impiego delle tecnologie digitali come risorsa per avviare e gestire un’attività.

È possibile seguire l’intero ciclo di lezioni oppure scegliere i singoli moduli di interesse.

Il calendario degli incontri:

18 novembre 2026, dalle 17 alle 19: «AI, capire se la tua idea imprenditoriale risolve un problema reale».

25 novembre 2026, dalle 17 alle 19: «Mappare il mercato e identificare i segmenti chiave».

30 novembre 2026, dalle 17 alle 19: «Validare le ipotesi: metodi e strumenti con l’AI».

2 dicembre 2026, dalle 17 alle 19: «Dal test al mercato: go-to-market, pricing e primi clienti».

I partecipanti residenti o operanti nelle province di Imperia, La Spezia e Savona avranno accesso prioritario a un workshop-laboratorio in presenza, organizzato al termine delle sessioni online. Durante questa fase, un coach esperto affiancherà gli aspiranti imprenditori nell’applicazione pratica delle strategie e delle competenze acquisite.