Insediata la Conferenza dei Sindaci di ATS Liguria: Scajola, Mager e Baldassarre per l’Imperiese
La vicepresidenza al sindaco di Imperia
Genova. Si è insediata oggi la Conferenza dei Sindaci di ATS Liguria, l’organismo di rappresentanza dei Comuni liguri chiamato a svolgere un ruolo di indirizzo, verifica e programmazione nell’ambito del sistema sociosanitario regionale. Tra le funzioni principali, la Conferenza definisce le linee di indirizzo e la programmazione sociosanitaria per garantire l’integrazione tra prestazioni mediche e servizi sociali sul territorio ed esprime pareri obbligatori su bilanci e piani aziendali, monitorando l’efficacia delle cure rispetto ai bisogni delle comunità locali.
Nel corso della prima seduta odierna, la Conferenza ha eletto all’unanimità i propri vertici: la Sindaca di Genova Silvia Salis è stata nominata Presidente della Conferenza; Vicepresidente il Sindaco di Imperia Claudio Scajola.
Durante l’incontro sono stati inoltre definiti gli aspetti organizzativi dell’organismo con l’approvazione del Regolamento di funzionamento e la nomina del Vicedirettore di Anci Liguria Luca Petralia nel ruolo di Segretario della Conferenza dei Sindaci.
La Conferenza dei Sindaci di ATS Liguria è composta dai 15 rappresentanti delle cinque Aree Sociosanitarie Liguri:
per ASL 1: Claudio Scajola (Sindaco di Imperia), Alessandro Mager (Sindaco di Sanremo) e Marzia Baldassarre (Sindaca di Bordighera);
per ASL2: Marco Russo (Sindaco di Savona), Paolo Lambertini (Sindaco di Cairo Montenotte) e Luigi De Vincenzi (Sindaco di Pietra Ligure);
per ASL 3: Silvia Salis (Sindaca di Genova), Sergio Agosti (Sindaco di Ronco Scrivia) e Francesco Massoli (Sindaco di Bargagli);
per ASL 4: Federico Messuti (Sindaco di Chiavari), Elisabetta Ricci (Sindaca di Rapallo) e Francesco Solinas (Sindaco di Sestri Levante);
per ASL 5: Pierluigi Peracchini (Sindaco della Spezia), Cristina Ponzanelli (Sindaca di Sarzana) e Giambattista Acerbi (Sindaco di Levanto).
Anci Liguria svolge un ruolo di supporto amministrativo e di coordinamento per la Conferenza dei Sindaci di ATS Liguria, in base a una specifica convenzione con la Regione.