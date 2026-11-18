Genova. Si è insediata oggi la Conferenza dei Sindaci di ATS Liguria, l’organismo di rappresentanza dei Comuni liguri chiamato a svolgere un ruolo di indirizzo, verifica e programmazione nell’ambito del sistema sociosanitario regionale. Tra le funzioni principali, la Conferenza definisce le linee di indirizzo e la programmazione sociosanitaria per garantire l’integrazione tra prestazioni mediche e servizi sociali sul territorio ed esprime pareri obbligatori su bilanci e piani aziendali, monitorando l’efficacia delle cure rispetto ai bisogni delle comunità locali.