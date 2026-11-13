Infiltrazioni d’acqua al nido d’infanzia “Raggio di sole”, avviati lavori urgenti
13 novembre 2026 | 13:33
Fino al termine dei lavori, la scuola, per motivi precauzionali, rimarrà chiusa
Sanremo. A seguito delle forti piogge cadute nelle scorse ore, si sono verificate alcune infiltrazioni di acqua dal tetto del nido d’infanzia “Raggio di Sole” situato in via della Repubblica. La situazione è stata subito presa in carico dagli uffici comunali che, dopo aver verificato la problematica, hanno incaricato immediatamente una ditta per un intervento in somma urgenza.
I lavori proseguiranno ininterrotti anche durante il fine settimana, per giungere ad una soluzione nel più breve tempo possibile. Fino ad allora, per motivi precauzionali, la scuola rimarrà chiusa.