“L’Indugio”, il cocktail delle tentazioni di Ottavia Castellaro a Peccati di Gola

Mondovì. Un cocktail può evocare un territorio e trasformare un insieme di ingredienti in un’esperienza di sapori. È quanto ha proposto la barlady ligure Ottavia Castellaro, protagonista di uno degli appuntamenti di Peccati di Gola 2026, dove ha presentato L’Indugio, il drink creato appositamente per la manifestazione. A introdurla sul palco è stato Alessandro Nidi.

Castellaro ha illustrato le sue preparazioni con semplicità e naturalezza, offrendo al pubblico un assaggio del metodo e delle idee raccolti nel libro Aromatiche da bere. La sua proposta di miscelazione mette al centro le piante aromatiche, i loro profumi e le possibilità di utilizzo nella preparazione dei drink.

L’Indugio si ispira al tema delle tentazioni, filo conduttore dell’edizione 2026 di Peccati di Gola. Il nome richiama quell’attimo che precede una scelta, il momento in cui ci si ferma sulla soglia prima di cedere a un peccato di gola. Un invito all’assaggio e al piacere di concedersi, ogni tanto, una piccola trasgressione.

Protagonista della ricetta è il Rakikò, digestivo nato a Mondovì nel 1924 nelle cantine della storica pasticceria Comino, oggi Caffè Grigolon. Un amaro dalla ricetta riservata, nel quale rabarbaro e china contribuiscono a definire un carattere erbaceo e amaricante, legato alla tradizione monregalese.

Accanto al Rakikò, il vermouth rosso richiama la tradizione piemontese dei vini aromatizzati, mentre il liquore alla nocciola aggiunge dolcezza e un riferimento a una delle produzioni più rappresentative del territorio. Il brandy conferisce struttura e calore, mentre poche gocce di Angostura completano il profilo con le loro note speziate.

La componente aromatica più originale nasce dall’incontro tra due erbe alle quali la tradizione attribuisce significati simbolici differenti. La santoreggia, con il suo profumo intenso e pepato, è associata alla sensualità: diventa così il simbolo della tentazione e dell’abbandono al piacere. La salvia, presente nello sciroppo, porta invece note erbacee e balsamiche. Il suo nome è tradizionalmente ricondotto al latino salvus, cioè sano e salvo, e richiama l’antica considerazione della pianta come alleata della salute. In questa lettura diventa simbolo di cura e salvezza, del corpo e, in chiave poetica, anche dell’anima.

Due significati convivono nello stesso bicchiere: il desiderio di cedere alla tentazione e il richiamo alla misura. È questo equilibrio a caratterizzare L’Indugio, una creazione che intreccia un prodotto storico di Mondovì, la cultura delle erbe aromatiche e la creatività della miscelazione contemporanea.