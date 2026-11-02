Indellicati lascia Imperia: il 9 novembre si insedia alla presidenza del Tribunale di Reggio Emilia

Imperia. Il 9 novembre sarà il giorno del passaggio ufficiale di Carlo Alberto Indellicati alla guida del Tribunale di Reggio Emilia. Il magistrato, attuale presidente della sezione penale del Tribunale di Imperia, assumerà il nuovo incarico di presidente del tribunale emiliano, dopo la nomina deliberata dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura.

Una nuova tappa professionale per il giudice, 62 anni, originario di Reggio Calabria, arrivato a Imperia nel 2021 dopo aver ricoperto importanti incarichi nella sua regione, dove si è occupato anche di procedimenti contro la criminalità organizzata, affrontando situazioni che hanno messo a repentaglio la sua stessa incolumità.

A raccontare il magistrato al di là degli incarichi e delle aule di giustizia è il collega Paolo Luppi, coordinatore dell’ufficio Gip e Gup del Tribunale di Imperia da poco in pensione, che con Indellicati ha condiviso circa cinque anni di lavoro. Un rapporto nato, come racconta lui stesso, anche dalla consapevolezza di avere posizioni ideologiche, politiche, culturali e religiose profondamente differenti.

«Io e Carlo Alberto abbiamo posizioni completamente opposte, ma credo che il dato che lo abbia fatto apprezzare, a me e a tutti i colleghi, siano state la sua umanità e la sua bontà. È un vulcano, un uomo molto intelligente, pronto, pragmatico, ma soprattutto una persona buona. Non è un burocrate, non è il tipo di persona che si concentra sui cavilli del mestiere: bada molto alla sostanza», racconta Luppi. Un uomo, insomma, che riesce a cogliere l’essenziale, arrivando al cuore.

A testimoniare questa sensibilità c’è un episodio rimasto particolarmente impresso nella memoria del collega. Durante un processo per omicidio volontario, celebrato davanti alla Corte d’Assise presieduta da Indellicati, l’imputato, detenuto nel carcere di Milano Opera, era gravemente malato: affetto da un tumore incurabile e da altre gravi patologie, l’uomo non aveva una casa né familiari in grado di accoglierlo, aveva instaurato un rapporto di fiducia soltanto con i medici dell’ospedale penitenziario.

Ad un certo punto del processo, il perito incaricato dal tribunale aveva dichiarato l’incompatibilità del regime carcerario per l’imputato, proprio in virtù delle sue condizioni di salute. La situazione poneva un problema giuridico, ma anche umano, particolarmente delicato. «In quel momento Indellicati era in ferie – racconta Luppi – E per questo, vista la mia posizione di magistrato “più anziano”, mi aveva chiesto di sostituirlo». A quel punto il giudice si trova davanti a una scelta difficile: applicare la decisione conseguente alla valutazione sanitaria oppure considerare il rischio concreto che quell’uomo, una volta uscito, si ritrovasse senza assistenza e senza un luogo in cui trascorrere gli ultimi giorni di vita.

«Aveva pochissimo tempo da vivere. Se lo avessi fatto uscire dal carcere, sarebbe andato a morire sotto un ponte – racconta Luppi. Non aveva nessuno, sarebbe rimasto per strada, senza cure, con il caldo torrido di Milano in quei giorni. Ho deciso così di mantenerlo nell’ospedale del carcere di Opera, dove aveva trovato un rapporto straordinario con i medici».

Una decisione, presa al posto del collega, maturata in una situazione eccezionale, nella quale il magistrato ha dovuto confrontarsi con un dilemma che andava ben oltre la dimensione burocratica del procedimento: per la legge, infatti, avrebbe dovuto liberare il detenuto. Quando Indellicati tornò dalle ferie e seppe quanto accaduto, la reazione fu immediata.

«Mi ha abbracciato e ha condiviso completamente la mia scelta. Erano i primi tempi che lavoravamo insieme e non sapevo ancora cosa aspettarmi», spiega Luppi, che da buon ligure è sempre stato molto prudente: «In quel momento – dice – Ho capito che era una persona di cui ci si poteva fidare».

È proprio nella capacità di instaurare rapporti umani, secondo Luppi, uno degli aspetti che hanno contraddistinto il lavoro di Indellicati a Imperia. «Avvicinava le persone, cercava il dialogo, la diplomazia».

Dallo “scranno” di presidente a Imperia, con la toga nera che incute timore, Indellicati ha sempre mantenuto fermezza nelle sue decisioni, senza però mai rinunciare alla sua umanità. Un equilibrio difficilissimo, che ha dimostrato possibile.

Con le persone che hanno lavorato con lui, il giudice Indellicati è riuscito a instaurare anche rapporti personali, fatti di sincerità e momenti di condivisione. «Mi ha presentato suo fratello, sua sorella, persone per lui molto care. È una persona molto affettuosa», aggiunge Luppi.

Nel suo percorso imperiese, il giudice ha seguito procedimenti di particolare delicatezza, tra cui il caso di Sargonia Dankha, la giovane svedese di 21 anni scomparsa a Linköping nel novembre del 1995, il cui corpo non è mai stato ritrovato. La Corte d’Assise di Imperia, da lui presieduta, aveva condannato all’ergastolo Salvatore Aldobrandi, ritenuto responsabile dell’omicidio, sentenza successivamente riformulata in Appello.

Accanto all’attività giudiziaria, il magistrato si è distinto anche per l’impegno nella diffusione della cultura della legalità, partecipando a numerosi incontri con studenti e cittadini dell’Imperiese, ai quali ha raccontato la propria esperienza professionale e umana.

Il 9 novembre si chiuderà dunque la sua esperienza a Imperia, dove in questi anni ha costruito legami professionali e personali. A Reggio Emilia lo attende la responsabilità della guida di un intero tribunale. Nel Ponente ligure resterà il ricordo di un magistrato che, come sottolinea Luppi, ha saputo affiancare al rigore del ruolo una particolare attenzione alle persone.

«La sua umanità e la sua sensibilità sono quello che mi hanno colpito di più», conclude il collega. Una testimonianza che restituisce il ritratto di un giudice capace di lasciare un segno non soltanto attraverso le sentenze, ma anche nei rapporti costruiti quotidianamente dentro e fuori dalle aule di giustizia.