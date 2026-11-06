Inchiesta per corruzione in Sicilia, niente domiciliari per Giuseppe Argirò. La difesa: «Esclusi anche i gravi indizi»

Sanremo. Niente arresti domiciliari per il manager ventimigliese Giuseppe Argirò, ex amministratore delegato della Compagnia Valdostana delle Acque, coinvolto nell’inchiesta per corruzione della Procura di Palermo che vede tra i principali indagati anche l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao.

A comunicare l’esito della decisione del giudice per le indagini preliminari Giuseppa Zampino è stato il suo legale, l’avvocato Sabrina Franzone, che esprime soddisfazione per il contenuto dell’ordinanza: «Sono soddisfatta che, nelle 712 pagine dell’ordinanza, siano state riconosciute le ragioni del mio assistito rispetto alle accuse che gli vengono mosse e dalle quali si è sempre dichiarato estraneo».

Secondo quanto riferito dalla legale, il Gip non ha ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per applicare la misura cautelare richiesta dai pubblici ministeri. Il provvedimento nella tarda serata di oggi, 6 novembre, a poco meno di un mese dall’interrogatorio preventivo del 12 ottobre, quando il manager ponentino aveva risposto per quasi tre ore alle domande della giudice e della Procura.

L’indagine, diventata pubblica all’inizio di ottobre, riguarda un presunto sistema corruttivo legato alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in Sicilia. Al centro della ricostruzione accusatoria figurano Armao, già presidente della Commissione tecnica specialistica regionale per le valutazioni ambientali, e l’avvocato palermitano Pierluigi Matta, indicato dagli investigatori come intermediario nei rapporti con alcuni imprenditori.

Nel filone relativo a Cva, l’attenzione della Procura si è concentrata su una consulenza professionale del valore complessivo di circa 147 mila euro affidata a Matta. Secondo l’ipotesi investigativa, parte di quei compensi sarebbe stata destinata ad Armao per favorire l’avanzamento delle pratiche autorizzative relative ai progetti energetici del gruppo valdostano.

Argirò ha contestato fin dall’inizio questa ricostruzione, sostenendo la regolarità dell’incarico professionale e negando di essere stato a conoscenza di eventuali trasferimenti di denaro all’ex vicepresidente siciliano. Durante l’interrogatorio del 12 ottobre, l’ex amministratore delegato aveva ricostruito gli aspetti tecnici ed economici delle operazioni contestate, soffermandosi sulle procedure amministrative e sui rapporti professionali intrattenuti dal gruppo energetico. La difesa aveva inoltre depositato una memoria accompagnata da numerosi documenti per dimostrare l’effettività della consulenza e la regolarità dei pagamenti.

Tra gli elementi evidenziati da Franzone figurava anche il mancato avanzamento delle pratiche autorizzative di Cva in Sicilia, circostanza che, secondo la difesa, sarebbe incompatibile con l’esistenza dell’ipotizzato accordo corruttivo. Secondo quanto si apprende, delle misure cautelari richieste dalla Procura, il Gip ha accolto soltanto quelle nei confronti dei principali indagati: Gaetano Armao, Pierluigi Matta e Luigi Zancla, presidente della Samo Onlus. Respinta invece la richiesta di arresti domiciliari anche per Marco Malacarne Gentile, altro ex dirigente del gruppo Cva. Per Argirò, la decisione assume particolare rilievo alla luce delle motivazioni riferite dal suo difensore. «Il giudice ha riconosciuto l’incertezza del castello accusatorio nei confronti di Argirò. Il Gip afferma che non c’è la prova che il mio assistito fosse a conoscenza di un accordo eventualmente illecito», conclude l’avvocato Franzone.